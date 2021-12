Afrique: Appel à la conjugaison des efforts arabes pour relever les défis imposés au système de l'enseignement supérieur

ALGER-Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a insisté, mardi à Alger, sur l'importance de "la coordination et de la concertation" entre les ministres et les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe pour relever les défis dictés par les mutations mondiales dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans son allocution d'ouverture de la 18e Conférence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du monde arabe, M. Benziane a indiqué que "le monde arabe fait face à des défis communs dans des domaines inhérents à l'Education, à la culture et aux sciences, d'où l'importance de la coordination et de la concertation pour les responsables des secteurs concernés pour relever ces défis, notamment ceux dictés par les mutations mondiales et régionaux effrénés".

En dépit des nouveaux défis dictés par la situation pandémique en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale pour la troisième année consécutive (...), l'enseignement, la formation, la recherche et l'innovation demeurent les meilleurs mécanismes susceptibles de soutenir les efforts arabes en matière de lutte contre les défis dictés par Covid-19".

"Le monde n'était pas totalement préparé à faire face à ces défis, notamment dans les domaines de l'Enseignement à distance, l'enseignement électronique, l'enseignement en alternance et intégré, avec ce qui s'y rapporte comme nouvelles approches pédagogiques et modes d'enseignement moderne et nouveaux moyens d'évaluation".

A cette occasion, M. Benziane a souligné la proposition de l'Algérie portant "mise en place de mécanismes de coopération à caractère procédural et opérationnel conformément à un protocole arabe unifié, et ce, à travers la création d'un réseau d'académies arabes de sciences et de technologies", outre "la redynamisation du rôle des organismes de coopération arabe existants actuellement, à l'instar de l'Union des universités arabes et l'Union des Conseils arabes de la recherche scientifique".

Il a relevé, dans ce sens, les propositions de l'Algérie relatives au "renforcement de l'échange entre les étudiants arabes, l'augmentation du nombre des bourses et la création d'équipes arabes mixtes de recherche", exprimant le souhait de voir "les pays arabes adhérer à l'approche visant à relever les défis imposés par les TIC modernes".

Le ministre a rappelé aussi les efforts de l'Algérie pour "la création d'un espace d'échange d'excellence et de bonnes pratiques entre les différents pays arabes à travers le lancement d'une conférence arabe des universités les plus prestigieuses, permettant une meilleure recherche en vue de la valorisation de la performance des établissements académiques en place".

M.Benziane a souligné, dans ce cadre, la proposition relative à "la mise en place de mécanismes de concurrence scientifique et de recherche entre les établissements universitaires arabes via des classements et des normes communes".

Le ministre a présenté , à cette occasion, un exposé exhaustif sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, en sus du plan prospectif du secteur visant à le relancer et à ériger l'université algérienne en véritable locomotive du développement économique.