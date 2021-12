Algérie: Les entretiens entre le Président Tebboune et son homologue mauritanien élargis aux membres des délégations des deux pays

Alger — Les entretiens entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ont été élargis aux membres des délégations des deux pays, mardi à Alger.

Etaient présents à ces entretiens, côté algérien, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, Nassim Dhiafat, ainsi que les membre de la délégation mauritanienne.

Le président de la République islamique de Mauritanie est arrivé lundi à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays frères.