Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le PCT s'active pour consolider sa majorité

Le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail (PCT) a tenu sa sixième réunion ordinaire, le 27 décembre, à Brazzaville, sous la direction du secrétaire général du parti, Pierre Moussa. Les préparatifs des élections législatives et locales de 2022 ont figuré parmi les points saillants inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Cinq points ont été inscrits à l'ordre du jour de la sixième réunion ordinaire du bureau politique du Comité central issu du 5e congrès ordinaire du PCT. En premier, les membres du bureau politique ont adopté le rapport d'activités 2021. Il s'est agi de faire l'évaluation des activités que le parti a menées au cours de cette année qui s'achève.

Ensuite, ils ont approuvé le plan d'action 2022-2024 du Comité central et le programme d'activités 2022 du bureau politique. Il s'agit d'un canevas de travail à base duquel les deux instances du parti vont devoir organiser leurs activités politiques.

La plus importante de ces activités reste la tenue, l'année prochaine, des élections législatives et locales, pour lesquelles le PCT met des bouchées doubles pour remporter la victoire et consolider sa majorité au Parlement. " En ce qui concerne notre plan d'activités, nos objectifs ont été atteints, avec la réélection du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avec plus de 88% des suffrages exprimés. Cela a été le plus grand objectif de l'année 2021. Pour l'année 2022, notre objectif principal sera de gagner les élections législatives et locales ", a précisé le porte-parole du PCT, Parfait Romuald Iloki, lors d'un point de presse.

Pour garantir cette victoire, le secrétaire général du PCT estime que son parti regorge d'éminents cadres, capables de le représenter dignement pour une victoire écrasante. " 2022 qui va s'ouvrir dans quelques jours est une année aux enjeux politiques majeurs, avec l'organisation des élections législatives et locales. Dès lors, notre engagement, dynamisme et détermination doivent être à la hauteur de ces enjeux. Pour ce faire, il nous faut des hommes et femmes voués à la cause, qui sont capables de porter notre ambition dans chacune des circonstances électorales. Ils doivent être dignes de confiance aussi bien à l'égard du parti que de la population ", a souligné Pierre Moussa. Toutes les affaires adoptées seront soumises à la réunion du Comité central prévue pour le 29 décembre.

Notons que le bureau politique est l'organe supérieur de la direction du PCT, dans l'intervalle des sessions du Comité central. Composé de 75 membres, il est chargé de l'orientation et du contrôle de l'activité du secrétariat permanent, qui lui est doté de 15 membres. Le secrétariat permanent a pour rôle d'exécuter au quotidien les missions du parti dont il assure la permanence.