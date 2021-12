Congo-Kinshasa: Kinshasa - La Rumba congolaise célébrée durant 3 jours au Palais du peuple

Après son inscription le 14 décembre 2021 dernier sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la Rumba Congolaise a été fêtée en République Démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, durant 3 soirées successives soit, du 22 au 24 décembre 2021, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple de Lingwala.

Dans une ambiance plus que festive, animée des chants de plusieurs artistes musiciens congolais et orchestres de plus d'un style musical, la Rumba congolaise était célébrée avec succès durant les trois jours par des groupes d'orchestres et musiciens qui passaient en lice durant les soirées, pour prester en l'honneur de la Rumba congolaise. Parmi les prestataires, on pouvait remarquer la présence du groupe musical traditionnel de la République du Congo, Bantous de la Capitale. "L'inscription de la Rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco est une fierté pour la culture congolaise, la musique fait partie des éléments qui peuvent influencer la culture, et donc vous comprenez que la Rumba a vendu et vend notre culture. C'est vraiment un motif de satisfaction pour tous les congolais", a réagi un participant de la soirée.

Pour une brève histoire, la Rumba congolaise est un genre musical de la République Démocratique du Congo et de la République du Congo, issue de la rumba cubaine des années 1930, ayant une grande postérité en RDC et en République du Congo. Les décennies qui suivent l'indépendance des deux pays, à partir de 1960, sont l'âge d'or de la rumba congolaise. On peut citer parmi ses représentants la formation TP OK Jazz, des musiciens tels que Franco, Tabu Ley Rochereau, Papa Noël, Sam Mangwana, Paul Kamba, Wendo Kolosoy, Jimmy Zakari, Antoine Moundanda et Michelino Mavatiku Visi. La création du groupe Zaïko Langa Langa en 1969 oriente le propos ailleurs avec le cavacha, un sebène rythmé joué à la guitare et à la batterie, inspiré d'un train en mouvement. Parmi les membres de ce groupe, on compte Félix Manuaku Waku, Papa Wemba, N'Yoka Longo, Evoloko, Moleka, Mary-Joe et Staff Benda Bilili, pour ne citer qu'eux.