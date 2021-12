Congo-Brazzaville: Justice - Nécessité de réformer le système judiciaire

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a dénoncé, dans son message sur l'état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès, certaines antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire au Congo.

" Je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos Cours et Tribunaux. Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire et asphyxient la noblesse du droit et l'impartialité de la justice dans notre pays ", a épinglé le chef de l'Etat. Parmi ces mauvaises pratiques, Denis Sassou N'Guesso a cité " le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, la corruption, la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes qui défient le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit ".

D'où la nécessité pour le gouvernement, selon le président de la République, de mener à bon port la réforme du système judiciaire, à travers la numérisation de la justice ; la réforme des procédures pénales et civiles ; le sens et l'efficacité des peines ; l'organisation territoriale des juridictions.

Il a, par ailleurs, interpelé les organes constitutifs de l'autorité et garants de l'intégrité du pouvoir judiciaire devant " le prétoire et la conscience " de la Nation. " Le suivi et l'évaluation plus stricts des carrières des magistrats et auxiliaires pourront assurément concourir à l'amélioration de la carte judiciaire de notre pays ainsi qu'à la disponibilité d'un personnel de qualité, aguerri contre les antivaleurs et faisant preuve de haute probité morale et civique afin de rendre, à nos populations et autres acteurs, la justice qui leur est due ", a poursuivi Denis Sassou N'Guesso, précisant que ces efforts devront se poursuivre, en sus de divers codes en révision.

Le président de la République s'est aussi félicité de la réception par la Cour suprême, depuis le mois d'octobre dernier, des déclarations de patrimoine des citoyens élus ou nommés à des hautes fonctions, conformément à la Constitution. " Cette opération devra toucher tous les paliers de la vie politique et de la pyramide administrative ", a-t-il martelé.