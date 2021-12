Congo-Kinshasa: Nouvel an pour un Congo nouveau

*Il est nécessaire de prendre l'option d'une lucidité optimiste pour rompre avec le sentiment de pessimisme, de fatalisme et défaitisme du Congo, dans cette disposition, il paraît utile de regarder l'homme congolais dans sa crise sous un angle nouveau, celui du nouveau rêve pour notre nation et d'un grand dessein contre les pathologies socio-politiques, économiques et sécuritaires déjà connues.

Ce nouveau rêve, c'est celui que les congolais et congolaises devraient prendre comme locomotive dans le but de lutte contre ces guerres chroniques qui nous a mis en genoux depuis les décennies, jusqu'à paralysé l'Est de notre pays.

Il est à nous de redécouvrir nos repères nationaux pour un Congo de la grandeur et du rayonnement mondial, à la hauteur d'immenses possibilités humaines et matérielles dont le pays est doté.

Pour faire advenir ce Congo de nos rêves, il est bon de le mettre au cœur de la manière dont l'homme congolais parle, agit et pense de son pays.

Nous proposons de parler, d'agir et de penser autrement le Congo pour ce nouvel an. Faire les efforts pour découvrir l'autre Congo dont on ne parle pas souvent, celui de la lutte quotidienne contre les antivaleurs et de la volonté pratique de construire un autre Congo possible.

Pour ce nouvel an, le Congo a besoin des nouveaux citoyens et citoyennes qui réfléchissent autrement pour fertiliser un esprit et une pratique citoyenne guide par les hautes valeurs, de tenir un discours critique mais constructif pour notre chère nation.

Pour y parvenir la clé est précisément dans l'éducation des congolais et congolaises, dans la bonne gouvernance concrète, dans la justice juste et dans la sécurité du territoire national, de tous citoyens et leurs biens.

La bataille du nouveau Congo, il faut la mener dans les esprits, dans les quotidiens avec les personnalités qui refusent ce système juridique et sociopolitique de prédation, de détournement continuel et de médiocrité institutionnelle.

Il est temps de lutte ensemble pour avoir un système scolaire et universitaire de qualité et de créativité en s'attachant à gagner le combat de la science moderne, de la recherche scientifique, de savoirs utiles à la nation congolaise.

En outre, nous assistons aujourd'hui à des procès ici d'un théâtre juridique et de libérations provisoires des hauts cadres du gouvernement, tout cela montre à quel point notre pays a encore des défis à relever pour sortir dans cette gouvernance de bestialité malgré les bons discours sur l'Etat de droit, depuis la prise du pouvoir du régime en place.

En définitive, le nouvel homme congolais, c'est l'homme des 4 principes fondamentaux :

L'homme éthique,

L'homme spirituel,

L'homme rationnel,

L'homme actif.

A nous tous de se lever comme les filles et fils d'une nation pour un Congo nouveau car rien ne sera comme avant.

Mapenzi Manyebwa, libre penseur, chercheur et expert en développement communautaire)