Afrique: En prévision de barrages Qatar 2022/RDC - Vingt-sept Léopards en stage jeudi en Egypte

Ce n'est plus à Dubaï aux Emirats Arabes Unis comme initialement prévu, mais plutôt au Caire, en Egypte. Les Léopards de la RDC quittent Kinshasa mercredi 29 décembre à destination du pays des Pharaons où ils vont entamer dès jeudi 30 décembre, un stage de dix jours en prévision de la suite et fin des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur Hector Cuper et son staff ont fait une sélection de 27 joueurs évoluant rien que dans le pays et dans le continent.

Ils sont vingt et un évoluent en RDC à la Ligue nationale de football (Linafoot), et six venant de deux pays africains ; le Maroc et la Tanzanie. On parle d'une équipe des Léopards, version locale et africaine, qui sanctionnera ce stage par deux matches amicaux contre deux clubs locaux, notamment le 5 janvier contre Pyramids FC, et le 8 janvier contre Zed FC. Tous les deux matches se joueront sur place au Caire.

Déjà ce lundi 27 décembre, certains joueurs convoqués évoluant en provinces ont rejoint la capitale. Le sélectionneur adjoint, Lupembe Daoula et le préparateur des gardiens, Kidiaba Robert, ainsi que d'autres joueurs convoqués, dont ceux de Kindu, sont attendus mardi 28 décembre, dans la capitale congolaise, car le vol reliant Kindu à Kinshasa est programmé le mardi. Toutes formalités faites, les Léopards s'envolent mercredi.

Après ce premier stage, un deuxième aura lieu du 24 janvier au 2 février 2022 dans un site qui reste encore à déterminer. Ici, il y aura la participation même des joueurs évoluant en Europe, et l'adversaire pour le barrage sera déjà connu. Le tirage au sort est prévu pour le 25 janvier, à Yaoundé, au Cameroun, pendant la Coupe d'Afrique des Nations.

Elvis Sukisa Mashika à la FECOFA

Entretemps, l'attaquant congolais, Elvis Sukisa Mashika, en séjour à Kinshasa, a été accompagné par l'Ambassadeur du football congolais, Roger Hitoto, s'est présenté lundi à la Fécofa pour s'entretenir avec le président intérimaire, Donatien Tshimanga Mwamba. Elvis Sukisa Mashika s'est dit disponible de prêter main forte à la sélection congolaise en route pour le Mondial.

Elvis Sukisa évolue en Slovaquie, au sein de MSK Zilina, en Division 1 de Fortuna Liga. "Je suis harcelé pour porter le maillot de la Slovaquie mais suite aux entretiens avec l'ambassadeur Hitoto, j'ai opté pour jouer pour mon pays, la RDC. Car, c'est une fierté de jouer pour les Léopards de la RDC", a-t-il déclaré.

Elvis Sukisa, rappelle-t-on, est un joueur formé par Feu Mwepu à l'académie Belge, qui a également évolué dans Slovan Liberc et Ceské Budejovice, deux clubs de la D1 de la République Tchèque.

Ci-après, la liste de 27 joueurs qui vont en stage en Egypte :

-Lomboto Herve (DC Motema Pembe)

-Siadi Ngusia Baggio (TP Mazembe)

-Pululu Kingu Archimede(FC Renaissance)

-Mukoko Amale Dieumerci (Difaa El Jadida)

-Djuma Shabani Wadol (Young Africa)

-Simete Taboria Ordy (As Maniema)

-Zola Kiaku Arsene (TP Mazembe)

-BokaIssaka Chadrack (FC Saint EloiLupopo)

-Luzolo Nsita Ernest (TP Mazembe)

-Kayembe Ndotoni Christian (DC MotemaPembe)

-Mundeko Zatu Kevin (TP Mazembe)

-Bangala Litombo Yannick (Young Africa)

-Masasi Obenza Amede (AS V.Club)

-Kimvuidi Kiekie Karim (DC Motema Pembe)

- Mika Miche (TP Mazembe)

- Ngoma Luamba Fabrice (Raja Casablanca)

-Mukoko Tonombe (Young Africa)

-Lilepo Makabi Glody (AS V.Club)

-Mpia Nzengeli Maxi (AS Maniema Union)

-Ikangalombo Jonathan (DC Motema Pembe)

-Ngimbi Vumbi Mercey (TP Mazembe)

- Kabangu Kadima Jonh's (FC Saint Eloi Lupopo)

-Kitwa Kalowa Rodrigue (AS Maniema Union)

-Muzungu Lokombe Chadrack( RSBerkane)

-Bossu Nzali Adam (TP Mazembe)

-Bileko Mbaki Kelvin (TP Mazembe)

-Mputu Mabi Trésor (TP Mazembe).