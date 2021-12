Congo-Kinshasa: Quid de l'opération Kinshasa zéro trou ?/Mont-Ngafula - La route Kimwenza dans un état de délabrement très avancé

Il n'est plus aisé d'emprunter la route principale de Kimwenza, dans la commune de Mont-Ngafula. En effet, la dégradation de cette route se poursuivant à chaque tombée de pluie, entraine des conséquences socioéconomiques mais aussi environnementales graves.

Depuis le mois de mars dernier, la viabilité de cette route est devenue impossible pour les véhicules, même dans cette partie qui était pourtant praticable. Les piétons, quant à eux, sont soumis à un exercice quotidien, aux allures d'une épreuve olympique.

Le chagrin et le désespoir, voilà ce que l'on peut lire sur les visages des riverains, et des habitants de ces deux quartiers pour qui cette route est d'une importance capitale. La neutralité des autorités urbaines au regard de la souffrance qu'éprouve la population de cette partie de la capitale, n'est cependant pas compréhensible, lorsque l'on considère toutes les structures bénéfiques pour l'éducation de la jeunesse kinoise, et congolaise en particulier. On y trouve donc des maisons de formation, des couvents ainsi que l'Université Canisius et sa bibliothèque, laquelle est à ce jour la plus fournie d'Afrique centrale.

Réagissant face à ce problème, une habitante de ces quartiers, d'aptitude physique limitée, a, dans sa souffrance, tenu ces propos : " Les taxi-bus n'arrivent pas jusqu'à destination, c'est très difficile pour moi de parcourir de longues distances vue mon état. De plus, toutes les maisons qui étaient dans mon voisinage ont été emportées par cette érosion". Dans le même ordre d'idée, une autre femme, également habitante et usager de ce tronçon, a, avec beaucoup d'angoisse, confié : " Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Les autorités font preuve de négligence. A ce jour, cette érosion dévastatrice se retrouve déjà aux limites de ma propriété ".

Inquiets de voir leurs quartiers se changer en abîme, les habitants en appellent à une attention particulière des autorités urbaines, spécialement dans le cadre du programme "Kinshasa zéro trou", afin d'amorcer les travaux pour réparer les dégâts déjà causés, et empêcher l'avancé de cette érosion.