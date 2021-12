Cameroun: Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'Extrême-Nord - " La vie a repris son cours normal "

interview

Monsieur le gouverneur après deux semaines dans le Logone et Chari, vous êtes de retour à Maroua. Dans quel état d'esprit avez-vous laissé les populations ?

Les populations de l'Extrême-Nord, en général, et celles du département du Logone et Chari, en particulier, sont dans un bel état d'esprit. Les commerces ont rouvert, les activités ont repris. Même ceux qui ont subi les affres du conflit ont regagné leurs comptoirs. La ville de Kousseri est dans l'ambiance des fêtes. Les gens sont rentrés dans leurs localités pour fêter normalement Noël où beaucoup de prières ont été dites dans les églises, les chapelles et les mosquées pour exorciser les démons de la division, du tribalisme et autres qui vont à l'encontre des valeurs prônées par le chef de l'Etat, pour un retour à la paix. C'est un bilan élogieux à partir du moment où la vie a repris son cours normal. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'était une ville morte, en cendres. A ce jour, le pont Ngueli qui était bloqué par des groupuscules d'individus est rouvert. Nous nous sommes installés à Kousseri et avons mis en place des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons reçu toutes les communautés (Mousgoums, Arabes Choas, Kotoko, Haoussa, Kanouris), tous les groupes socioprofessionnels, les associations locales, les dignitaires religieux et les chefs traditionnels.

Quels ont été les points saillants de ce séjour ?

Nous avons accompagné le Minat au Tchad où il a visité les sites des déplacés camerounais Mousgoums et Arabes Choa. La mission a remis symboliquement les dons du chef de l'Etat. Nous sommes restés pour accompagner cette activité jusqu'à son aboutissement. Et nous sommes allés sur les sites des réfugiés au Tchad avec les dons du chef de l'État où nous avons été accueillis par le gouverneur de la province du Chari Baguirmi et des autorités sécuritaires du Tchad. A nos frères victimes de ce conflit, nous avons demandé de respecter les lois de la République sœur qui les accueille, de rester calme et que toutes les dispositions sont prises pour permettre leur retour au pays. En ce qui nous concerne, nous nous inscrivons dans l'information, et la feuille de route instruite par notre hiérarchie qui est celle de la sécurisation des biens et des personnes, l'assainissement, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'émergence en 2035 et, plus proche de nous, la lutte contre le Covid-19, et évidement la préparation de la CAN dans les tout prochains jours. Il faut constater que parfois les réseaux sociaux s'éloignent de l'objectivité, de la réalité, de la démarche scientifique et juridique. Malheureusement, des gens tapis dans l'ombre, en mal de notoriété ou qui manquent de courage, utilisent ces canaux pour véhiculer les messages du mal. Je profite de cette occasion pour appeler les uns et les autres, à plus de responsabilité. Personne ne gagnerait à mettre le sang et le feu entre les communautés.

En termes de perspective sur le retour définitif à la normale dans le Logone-et-Chari que retenir ?

Il faut déjà noter que beaucoup sont rentrés passer les fêtes dans leurs localités et certains s'apprêtent à revenir. La CAN est un évènement important pour notre pays et les gens voudraient vivre ces moments en sérénité et en famille. Dans les agglomérations comme Kousseri, nous avons institué des bouclages et les sous-préfets sont briefés pour que ces opérations se passent régulièrement dans leurs localités pour sécuriser les personnes et leurs biens. Ces déploiements seront motorisés, puisque nous sommes appuyés par des renforts de près de 1000 hommes dont le BIR, le BRIM, la Gendarmerie nationale, la Police et d'autres éléments. Nous allons sillonner tous les coins afin de ramener la sérénité. Nous ferons tout pour que ceux qui ont abandonné leurs champs et leurs biens reviennent et reprennent leurs activités agro-pastorales.

Quid des déplacés internes et des réfugiés ?

Pour ce qui est des déplacés internes et des réfugiés, des tonnes de dons en diverses natures sont acheminées et ils seront tous approvisionnés avec l'appui de la protection civile camerounaise et les officiels tchadiens. Les commissions chargées des réfugiés et le premier conseiller à l'ambassade du Cameroun au Tchad travaillent en synergie pour l'approvisionnement des sites et assurer la distribution de ces dons. Mais le plus important, c'est de planifier leur retour et nous ferons tout pour sécuriser leurs localités et permettre qu'ils reviennent s'occuper de leurs activités. Nous compatissons une fois de plus et réitérons le message du chef de l'État qui est celui de condoléances, de prompt rétablissement aux blessés mais aussi et surtout les assurer que toutes les dispositions sont prises pour permettre leur retour.