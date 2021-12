Cameroun: Fraude et la contrebande de diamants - l'Afrique centrale mutualise les efforts

A l'issue de trois jours de travaux, des résolutions ont été formulées le 22 décembre dernier à Yaoundé par les experts du secteur dans la sous-région, pour une lutte plus efficace.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Fuh Calistus Gentry a clôturé le 22 décembre dernier à Yaoundé, la réunion de haut niveau du Processus de Kimberley visant l'adoption d'une politique de lutte contre le phénomène de contrebande et de fraude du diamant en Afrique centrale. Ce forum international tripartite réunissait les représentants des Etats, de l'industrie du diamant et de la société civile pour une exploitation transparente, traçable et mieux cernée.

Des recommandations ont été formulées au terme de ces assises qui ont duré trois jours, en présence du ministre du ministre d'Etat congolais, Pierre Oba. La principale a trait au renforcement de la collaboration entre les structures ayant dans leurs attributions la lutte contre ce phénomène. Au niveau national, les experts du secteur diamantaire proposent de renforcer le cadre de concertation multipartite là où il existe déjà, et de créer des taskforces là où elles ne sont pas présentes. Au niveau régional, il est question de créer un cadre de concertation intégrant les taskforces nationales et de favoriser le partage d'informations sensibles en temps réel.

Il a été également décidé la transmission trimestrielle au groupe de travail, des rapports sur la production artisanale et alluvionnaire, mais aussi sur les faits saillants enregistrés dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande des diamants. Il est question dans ce sens de favoriser la signature des protocoles d'accords entre les pays d'Afrique centrale et les importateurs de diamants, en vue d'assurer le suivi des cas de déclarations de soupçons et l'identification des réseaux mafieux. Mener des missions d'investigation dans les pays voisins de la République centrafricaine non-membres du Processus de Kimberley en vue de lutter contre le commerce illicite des diamants qui s'y développe et mettre en place une base de données régionale sécurisée, reste un défi.