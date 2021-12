Algérie: Oran - Ouverture du 8e salon national d'artisanat

Oran — Le 8e salon national de l'artisanat a été inauguré lundi au Centre des conventions "Mohammed Benahmed" d'Oran avec la participation de 60 artisans de 18 wilayas.

Cet événement constitue une occasion de sensibiliser les artisans sur l'importance de préparer les Jeux méditerranéens, où le secteur est appelé à organiser des expositions tout au long de l'événement sportif international qu'abritera Oran en été 2022, a souligné, à l'APS, le directeur du tourisme et de l'artisanat, en marge de ce salon.

Ce rendez-vous annuel constitue un espace de commercialisation des produits de l'artisanat, a ajouté Belabbès Benamar, qui a indiqué qu'un plan promotionnel a été mis en place par la direction du tourisme et de l'artisanat et la Chambre d'artisanat et des métiers, en formant des artisans oranais dans diverses disciplines et en leur donnant des notions sur les méthodes de vente, ainsi qu'en privilégiant la maîtrise de plusieurs langues pour pouvoir mieux accueillir le client étranger.

Pour promouvoir les produits d'artisanat dont le cuir et l'habit traditionnel, qui font la renommée d'Oran, des artisans ont été formés à la création de micro-entreprise, en plus de leur ouvrir un site Web pour faciliter la vente de leurs produits, a-t-il indiqué.

D'autre part, la direction du tourisme et de l'artisanat fait obligation aux gérants et propriétaires d'établissements hôteliers à Oran de réserver les façades au niveau du hall de réception pour exposer les différents produits traditionnels nationaux qui connaissent une grande diversité, ce qui leur permet de les promouvoir, a ajouté M. Belabbès.

Des produits en cuir, cuivre, porcelaine, poterie, des habits traditionnels, des matelas, des objets de décoration, des garnitures, des gâteaux traditionnels, des produits cosmétiques, des pâtes, du miel, de l'huile d'olive et des produits alimentaires pour diabétiques fabriqués à la main et de produits naturels, y sont exposés.

Le salon national de l'artisanat est organisé par la chambre d'artisanat et des métiers et la direction du tourisme et de l'artisanat d'Oran.