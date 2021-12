Cameroun: Ebolowa - Une boucherie moderne ouverte

La structure, œuvre de la Société de développement et d'exploitation des productions animales, a été inaugurée le 20 décembre par le DG, Denis Koulagna Koutou.

L'occasion était belle, le 20 décembre dernier, au carrefour Elat, site qui abrite la désormais boucherie moderne d'Ebolowa. Le directeur général de la Société de développement et d'exploitation des productions animales (Sodepa) Denis Koulagna Koutou était témoin de l'évènement, en présence de Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud qui a rassuré l'entreprise du soutien du gouvernement, pour la louable contribution à l'assainissement de la ville d'Ebolowa.

Finie donc l'insalubrité due à la l'installation anarchique des vendeurs de viande, à l'air libre ou dans un hangar de fortune dans les marchés de la cité. La boucherie moderne d'Ebolowa est aujourd'hui construite sur une superficie de 108 m² et a coûté la somme de 75 millions de F à la Sodepa. Elle est constituée d'une chambre froide, pour la conservation des produits, des salles de découpe, d'exposition, d'un bureau, d'un magasin de rangement et d'une salle d'eau. Les salles d'exposition et de découpe sont constituées de deux vitrines réfrigérées d'une capacité de 368 litres, d'un hachoir, d'une conditionneuse, d'une trancheuse à jambon, d'une machine pour hamburger, d'un malaxeur, d'un poussoir à saucisse manuel, d'une balance électronique, d'une table de travail et d'un kit de couteaux. Cette boucherie moderne, située au carrefour Elat, à l'entrée Nord de la ville contribue à l'assainissement de ce quartier de la cité capitale du Sud. Ce projet rentre dans une série lancée par la Sodepa, dans le but de rapprocher la viande de qualité et à très bon prix des populations.

Dans son allocution de circonstance, Denis Koulagna Koutou a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit du gouvernement, pour l'accompagnement indéfectible à la réalisation du projet. Pour lui, la construction de cette boucherie vise à réorganiser le secteur de la commercialisation de la viande au Cameroun, en l'adaptant aux normes internationales, afin de contribuer à assurer la sécurité alimentaire aux populations d'Ebolowa, en particulier, et celle de la région du Sud, en général.