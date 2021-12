Cameroun: Hygiène et salubrité - Douala prépare le grand nettoyage

Le gouverneur de la région du Littoral était sur le terrain la semaine dernière pour faire l'état des lieux de la ville en termes de propreté.

Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, annonce un " nettoyage à sec " de la ville de Douala du 2 au 8 janvier 2022, avec des mesures répressives pour les contrevenants. Un avertissement formulé ce jeudi 23 décembre 2021, lors d'une tournée d'hygiène et salubrité dans la ville, histoire de s'assurer que la cité économique est dans un état de propreté satisfaisant, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des nations de football. Pour cette journée de campagne, qui coïncidait avec le désormais " jeudi propre ", le patron de la région était à la tête d'une forte délégation d'autorités administratives, locales, de forces de maintien de l'ordre. Délégation à laquelle était associé le partenaire technique de l'Etat en matière d'hygiène et de salubrité, Hysacam.

Au terme de cette tournée qui rentre dans la phase de sensibilisation selon Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur a pris la parole, entre bilan et perspectives : " Douala commence à respirer. Mais je continue de dire, avec les autorités de cette ville, que nous allons progresser dans la répression. Nous sommes condamnés à recevoir les étrangers dans des conditions de salubrité optimales et nous tenons à ce que ce soit fait. Douala doit être la vitrine. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes déjà dans l'ambiance de la CAN. " Et qui dit salubrité dit aussi lutte contre le désordre urbain. Dans ce sens, Roger Mbassa Ndinè, le maire de la ville de Douala, annonce des actions : " La propreté s'est beaucoup améliorée, mais il y a encore des endroits comme au marché de Bonamoussadi où il faut faire régner un peu d'ordre. Nous allons donc passer à la vitesse supérieure. Les récalcitrants seront dégagés. "

A côté de cela, la mairie va se pencher sur le quadrillage de la ville avec Hysacam : voir la situation géographique des bacs à ordures et si leur placement peut être amélioré de manière à enlever le maximum de déchets possible. Du côté de l'entreprise d'hygiène et salubrité, on est prêt, selon le président directeur général Michel Ngapanoun : " Nous avons le matériel, des personnes expérimentées et nous avons l'expertise. On a pris toutes les dispositions pour que la CAN se passe dans un environnement sécurisé au niveau sanitaire. Une ville propre rentre dans la logique de rassurer tous les visiteurs qui viendront pour la CAN qu'ils seront dans un environnement assaini ". Un environnement assaini qui passe aussi par la construction de centres de transfert de déchets comme celui en chantier de Youpwè, où le gouverneur a commencé sa tournée.