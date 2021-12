Cameroun: Anastasie Mbezele - du rêve à la réalité

La jeune dame, cadre dans une entreprise portuaire, est arrivée à Kribi à la recherche d'un emploi, il y a deux ans.

Elle n'a plus peur de la nuit noire. Pourtant, à ses 20 ans, Anastasie Mbezele ne pouvait pas traverser, à partir de 19 h, la cour du village qui l'a vue naître. Aujourd'hui employée dans une entreprise basée dans la zone industrielle du Port autonome de Kribi, la jeune dame travaille à mi-temps. Une semaine en journée et une semaine dans la nuit. Titulaire d'une Licence en Histoire obtenue à l'Université de Yaoundé I, la jeune dame, 30 ans sonnés, originaire de la région du Centre, est venue à Kribi en 2019 chercher un emploi. C'était par le canal d'une amie. " J'avais commencé comme animatrice dans une radio de la ville. Un soir, en lisant un communiqué d'appel à candidature d'une entreprise, j'ai saisi l'opportunité. J'avais le profil demandé par l'employeur. Et c'est ainsi que j'ai postulé ", dit-elle.

Anastasie Mbezele avait alors commencé dans cette entreprise comme cadre à la direction des ressources humaines. Un an plus tard, elle a bénéficié d'une formation de pointeur. Aujourd'hui celle que ses collègues appellent affectueusement " La dame de fer " est chef de service dans son unité. " Au départ, je ne croyais pas que je pouvais réussir. Les amis au quartier et mes frères me disaient que c'est un métier fait pour les hommes. J'ai cru en mes chances et voilà ce que je suis ", raconte fièrement la jeune dame. Mère d'un enfant, Anastasie dit savoir s'organiser pour s'occuper de sa progéniture. Les débuts ont été difficiles quand je travaillais la nuit. Mais, j'ai trouvé déjà une solution ", confie-t-elle lançant un sourire qui laisse entendre qu'elle est à l'aise dans son boulot.