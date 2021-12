Maroc: Marrakech - L'exposition de la vente aux enchères "Un Hiver Marocain" souffle sa cinquième bougie

Marrakech — Le vernissage de la cinquième édition de l'exposition de la vente aux enchères "Un Hiver Marocain", un rendez-vous incontournable des amateurs de l'art dans toutes ses splendeurs, a eu lieu lundi soir au prestigieux Palace de la Mamounia à Marrakech.

Initiée par la Maison Artcurial Maroc, cette exposition qui se poursuit jusqu'au 30 décembre courant, jour de la vente aux enchères des oeuvres exposées, se décline en trois chapitres, à savoir "Majorelle & ses Contemporains", "Art Moderne & Contemporain" et "Art Contemporain Africain".

"Majorelle & ses Contemporains" dévoile des œuvres d'artistes de renommée, tels que "Dinet", "Ackein", "Boutet de Monvel" ou encore "Roubtzoff", alors que le chapitre "Art Moderne & Contemporain" présente des artistes qui ont marqué le XXe siècle, au Maroc et dans le monde, à l'instar de "Chaïbia", "Melehi", "Gharbaoui" ou encore "El Glaoui", ainsi que "Chagall", "Picasso", "Matisse" ou "Miró".

Quant au dernier chapitre baptisé :"l'Art Contemporain Africain", il offre l'opportunité de découvrir et d'apprécier les oeuvres emblématiques d'une sélection d'artistes modernes établis et de la scène contemporaine.

Actuellement présentées dans le Musée Mohammed VI à Rabat, des photographies de "Malick Sidibé" et "Seydou Keïta" seront offertes à la vente.

"Nous sommes très heureux de revenir dans ce magnifique écrin qu'est la Mamounia pour cette nouvelle session d'un Hiver Marocain", s'est félicité M. Olivier Berman, Directeur d'Artcurial Maroc, tout en faisant savoir que cet évènement "conforte la place qu'occupe Marrakech aujourd'hui sur le marché de l'art".

"Pour Majorelle et ses contemporains", cette session dévoile des œuvres rares et historiques de Boutet de Monvel, Ackein, Dinet et Majorelle. L'art moderne et contemporain réunit des artistes de différents horizons dans un même catalogue ! Ils sont Marocains tels que Chaïbia et Melehi, africains à l'exemple d'Aboudia ou encore Sidibé et enfin Chagall, Picasso, Matisse et Miró", tient à préciser M. Berman, notant qu'ils sont pour la première fois présentés dans une vente aux enchères au Maroc.

Cette cinquième édition encore une fois à la Mamounia est devenue un classique pour tous les amateurs d'art.

En effet, malgré le contexte difficile dû à la crise sanitaire, les excellents résultats obtenus confirment la pertinence du choix d'Artcurial d'implanter une filiale au Maroc en novembre 2019 et de contribuer ainsi, à donner une visibilité internationale au marché de l'art dans la Cité ocre.

Première implantation en Afrique d'une grande société internationale spécialisée dans la vente aux enchères, l'ouverture d'Artcurial Maroc renforce le réseau international de la maison de vente.

Elle permet ainsi à Artcurial de mieux valoriser les spécialités de la maison en relation avec le Continent africain, de développer sa clientèle au Maroc et de faciliter les transactions de ses clients marocains en leur permettant d'opérer en dirhams.