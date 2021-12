Sénégal: Le Train express régional sur les rails

Le Train express régional (TER) de Dakar a été officiellement mis en circulation commerciale le lundi 27 décembre par le président du Sénégal Macky Sall. Le TER est censé désengorger Dakar.

La mise en circulation commerciale du Train Express Régional de Dakar vise à relever trois défis majeurs. Il s'agit, selon le président Macky Sall, de décongestionner Dakar et sa banlieue, d'offrir en plus de l'autoroute, un autre moyen de relier rapidement Dakar à la ville carrefour et à l'Aéroport International Blaise Diagne de Diamniadio, et d'assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays, en conformité avec la politique d'équité territoriale du Sénégal.

Macky Sall, lors de l'inauguration officielle, a invité la population à se l'approprier et à en assurer la sécurité et la sûreté.

"Nous sommes dans le temps de l'action. Car pour arriver à la cérémonie qui nous réunit, ici, ce soir, il nous a fallu voir grand, et joindre l'acte à la vision puisqu'on ne peut rien accomplir de grand si l'on voit toujours petit. Nous devons en faire notre train express régional, notre patrimoine pour les générations actuelles et pour les génération futures", a-t-il dit.

Pour cette première phase, 15 trains sont opérationnels avec une capacité de transport de 565 passagers chacun. Ils sont climatisés et sont connectés au réseau Wifi. La sécurité à bord est assurée par des éléments de la gendarmerie nationale. Un confort qui ne laisse pas indifférents ces premiers voyageurs.

Des voyageurs satisfaits

"Espérons que les kilomètres qui restent pour aller à l'aéroport se réalisent et que les Sénégalais vont respecter nos infrastructures." : les réactions des voyageurs sont dans l'ensemble positives. "C'est vraiment magnifique parce qu'on a tenu les paris : régularité, ponctualité, et puis, c'est de la haute technologie", commente un usager. "A l'intérieur du train, bien évidemment, il y a l'espace pour les personnes à mobilité réduite qu'on appelle les PMR, il y a l'espace pour les femmes enceintes et également les personnes âgées", note un autre passager.

La réalisation de la première phase de ce projet a coûté à l'Etat du Sénégal 780 milliards de francs CFA dont 238 milliards de francs directement investis, a déclaré le président Macky Sall.

Les travaux de construction de ce train ont démarré début 2017 et la mise en service a été plusieurs fois reportée. Le TER est un volet du Plan Sénégal Emergent (PSE), un programme de développement initié par le président Sall - au pouvoir depuis 2012 - et censé s'achever à l'horizon 2035.