Seychelles: Le passeport des Seychelles sera biométrique, il est attendu fin 2022

Les Seychelles ont fait un pas en avant vers l'introduction des passeports biométriques électroniques après avoir signé un contrat avec la société française IN Groupe.

IN Groupe est spécialisé dans la production de documents sécurisés comme les cartes d'identité et les passeports et livre depuis 15 ans des passeports aux Seychelles.

Le contrat a été signé récemment par le ministre de l'Intérieur, Errol Fonseka, et le vice-président des ventes internes d'IN Groupe, Walter Groppi.

M. Fonseka a déclaré que l'introduction d'un passeport biométrique électronique aux Seychelles devrait augmenter le niveau de sécurité aux frontières.

"Naturellement, cela contribuera comme une garantie aux visiteurs et à nous-mêmes, à l'amélioration du mouvement des personnes à travers nos frontières qui sera plus rapide et plus fluide, mais surtout l'élément de sécurité du passeport biométrique nous permettra d'améliorer notre contrôle aux frontières", a déclaré M. Fonseka.

" Les Seychelles développent leur centre financier et nous examinons la sécurité de nos frontières, à notre exportation en tant que pays qui a vraiment besoin de normes élevées lorsque nous faisons du commerce et traitons avec d'autres pays. Avoir le passeport biométrique fournit une autre source de cette norme élevée que nous attendons avec impatience", a-t-il poursuivi.

Photo : Le contrat a été signé par le Ministre de l'Intérieur, Errol Fonseka, et le Vice-Président des Ventes Internes d'IN Groupe, Walter Groppi. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Un passeport biométrique est intégré à une puce électronique qui contient des informations biométriques, notamment les informations biologiques du titulaire, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales et des informations supplémentaires également présentes sur la page de données du passeport.

Un élément supplémentaire de la puce électronique est la signature numérique, une caractéristique importante qui assure le lien avec l'autorité émettrice.

Le secrétaire principal du Département de l'immigration et de l'état civil, Alain Volcere, a déclaré aux journalistes que le passage aux passeports biométriques placerait les Seychelles dans une meilleure position pour négocier des dispenses de VISA.

Il a déclaré que les Seychelles étant membre du répertoire des clés publiques mis en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI). "Lorsqu'un détenteur de passeport étranger passe par notre système, nous saurons en l'espace de 10 secondes si le passeport a été falsifié, cloné ou délivré par la bonne autorité."

M. Volcere a ajouté qu'"un système de passeport biométrique nous aidera ainsi à élever notre niveau de sécurité compte tenu de la prévalence de la criminalité dans le monde aujourd'hui, il est donc important que nous connaissions l'identité des personnes entrant et pour le contrôle d'accès à l'aéroport. Par conséquent, c'est une étape importante dans la gestion du contrôle des frontières aux Seychelles, et nous verrons ses nombreux fruits à l'avenir. "

Le nouveau passeport biométrique devrait contenir 48 pages au lieu de 32 comme dans le passeport actuel. De plus, le passeport biométrique aura une durée de vie de 10 ans, contre cinq actuellement. Ces changements s'appliqueront aux trois catégories de passeports - réguliers, officiels et diplomatiques - délivrés aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Les discussions étant toujours en cours sur la manière dont la transition sera effectuée, le nouveau système devrait commencer à fonctionner d'ici la fin de 2022.

Le passeport Seychellois est actuellement classé comme le plus puissant d'Afrique et occupe la 29e place mondiale en termes de facilité de voyage vers d'autres pays.