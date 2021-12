Afrique de l'Ouest: BRVM - Vigoureuse progression de l'indice BRVM 10 ce 28 décembre

Au terme de la séance du mardi 28 décembre 2021, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une vigoureuse progression de plus de 1%.

Cet indice a en effet progressé de 1,08% (contre 0,03% la veille) à 151,30 points contre 149,68 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,73% à 199,14 points contre 197,70 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est établie à 14 milliards de FCFA contre 15,167 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 43,583 milliards de FCFA à 5991,015 milliards de FCFA contre 5947,432 milliards de FCFA précédemment.

Pour sa part, la capitalisation du marché obligataire a baissé de 214 millions de FCFA à 7233,974 milliards de FCFA contre 7234,188 milliards à la fin de la séance du lundi 27 décembre.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 5 105 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,05% à 835 FCFA), Ecobank Transnational Incorporated (plus 6,67% à 16 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 5 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 700 FCFA), BOA Cote d'Ivoire (moins 3,23% à 6 000 FCFA), Servair Abidjan (moins 2,70% à 1 800 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,17% à 9 005 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,82% à 1 080 FCFA).