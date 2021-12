Burkina Faso: Retour du CFOP dans les instances gouvernementales - Zèph en plaidoyer chez Eddie

A sa demande, le ministre d'Etat, ministre auprès du président du Faso chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a été reçu le 28 décembre 2021 au Chef de file de l'opposition politique (CFOP), à Ouagadougou, pour une séance de travail. Zéphirin Diabré y était dans l'optique de convaincre Eddie Komboïgo ainsi que les autres membres du cadre de concertation de l'opposition de renouer avec les instances gouvernementales qu'ils avaient quittées en vue de protester contre la dégradation de la situation sécuritaire.

C'est dans un cadre qui lui est familier que le ci-devant Chef de file de l'opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, a échangé, plus d'une heure durant, avec son successeur, Eddie Komboïgo, ainsi que les autres membres du cadre de concertation de l'opposition politique. Le plat de résistance de l'entrevue entre celui qui endosse la tunique du réconciliateur en chef et ceux qui détiennent le rôle de contre-pouvoir ne fait l'objet d'aucun doute. " Les questions qui ont été abordées tournent autour de la mission que je conduis actuellement relativement à la Réconciliation nationale. En l'espèce, il s'est agi pour moi de venir expliquer au CFOP et à ses collègues, ce qui constituera la dernière ligne droite de cette mission, à savoir l'organisation prochaine du Forum national de la réconciliation ", a introduit le ministre d'Etat.

Après avoir fait le point de l'ensemble des travaux qui ont été conduits jusqu'à ce jour, Zèph a surtout fait un plaidoyer auprès de ses vis-à-vis afin qu'ils s'associent aux efforts de son département afin que ce forum soit un " succès total ". " Comme vous le savez, l'opposition a décidé, en raison d'un certain nombre de paramètres, de ne plus participer aux différentes instances gouvernementales. C'est une décision souveraine que je respecte et ma venue consistait justement à dire que cette question de la Réconciliation nationale doit se situer au-delà des clivages politiques, et qu'au regard de l'importance de ce forum, de ce qu'il va apporter comme point de départ, de sa contribution à la résolution de problèmes anciens et présents, il faut qu'ils fassent entorse à ladite décision pour s'y associer ", a expliqué Zéphirin Diabré. Cela, à travers la participation du cadre de concertation du CFOP non seulement au Conseil national d'orientation et de suivi qui pilotera le forum mais aussi au Comité national d'organisation, pour son organisation pratique. Initialement prévu pour janvier 2022, le forum va se tenir à une nouvelle date qui sera fixée par le gouvernement. Il a bon espoir que la décision qui sera donnée par ses interlocuteurs permettra de mettre en place les organes dès les premiers jours de l'année.

L'hôte du jour a remercié et félicité le ministre d'Etat pour " l'énergie et les efforts entrepris au quotidien afin qu'au Burkina Faso il y ait une réconciliation sérieuse et la paix des cœurs ". Pour Eddie Komboïgo, depuis ces six dernières années, il ne se passe pas un seul jour sans que le pays se voit amputer de ses fils et filles (civils, militaires, gendarmes, etc.) du fait du terrorisme, d'où leur retrait des instances gouvernementales en guise de mécontentement et pour insister sur la nécessité pour l'exécutif de trouver les solutions idoines. " Aujourd'hui, nous avons reçu le Chef de file de... rire, plutôt le ministre d'Etat qui est venu plaider afin que nous reprenions du service et que nous participions au comité national d'orientation. Nous l'avons écouté religieusement et allons nous réunir et lui donner une suite dans les meilleurs délais ", a dit le CFOP.