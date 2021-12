Cote d'Ivoire: Action sociale / Fêtes de fin d'année - La Fondation Boa offre des vivres et non-vivres aux associations caritatives

C'est avec les bras chargés de vivres et de non-vivres que les responsables de la Fondation Boa se sont rendus, le 22 décembre 2021, à la banque alimentaire, sise à Cocody-Riviera.

Au nom du président de ladite fondation, le secrétaire exécutif Éric Aka a remis symboliquement les vivres à la directrice exécutive de la banque alimentaire, Mme Amine Doumbia. Heureuse de recevoir ce don estimé à un peu plus de six tonnes, la directrice exécutive a exprimé sa gratitude au donateur. " Nous remercions la fondation et son président Honoré Assanvo N'guetta. Qui, à travers ce geste, démontrent leur attachement au bien-être des populations ivoiriennes ", a déclaré Mme Amine Doumbia.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de la fondation, Eric Aka a expliqué que ce don permettra à la banque alimentaire d'offrir des kits alimentaires à 135 familles et de soutenir dix associations, orphelinats et Organisations non gouvernementales (Ong).

Eric Aka a précisé que pour cette fin d'année 2021, la Fondation a décaissé 15 millions de F Cfa, pour aider les associations caritatives à organiser des arbres de Noël afin d'apporter de la joie aux enfants issus des couches défavorisées et d'offrir des vivres à la banque alimentaire.