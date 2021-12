Afrique de l'Ouest: Bourse - Hausse de 1,65% de la BRVM au terme de la semaine du 24 décembre

Au terme de la semaine du 20 au 24 décembre 2021, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 1,65%, après deux semaines dans le rouge, selon La revue hebdomadaire des marches publiée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

L'indice composite oscille au-dessus des 198 points. <>, analyse cette SGI. En revanche, Impaxis Securities signale que les indices des secteurs transport et distribution perdent respectivement 2,82% et 2,01%.

Pour sa part, l'indice BRVM 10 a progressé de 1,26% à 149,63 points durant la période sous revue, dopé par la progression des titres ETI Togo (+7,7%), Sonatel (+3,6%), BICICI (+2,9%) et Onatel Burkina Faso (2,5%). <>, avance Impaxis Securities.

La SGI note dans sa revue que Air Liquide Côte d'Ivoire occupe la première place du Top 5 cette semaine avec une progression de 40,52%, dopé par des résultats exceptionnels au troisième trimestre de l'année en cours. Cette entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 5, 410 milliard de FCFA, soit une croissance de 13% et un résultat net en hausse de plus de 313% à 514 millions FCFA. SAFCA Côte d'Ivoire obtient la deuxième place du podium et s'adjuge 22,69%. A la suite nous retrouvons les titres BOA Côte d'Ivoire, CROWN SIEM Côte d'Ivoire et TRACTAFRIC Motors Côte d'Ivoire qui progressent respectivement de 21,82%, 15,38 et 13,51%.

Pour sa part, le titre TOTAL Côte d'Ivoire affiche la baisse la plus significative de cette semaine avec un repli de 5,86%. A la suite, signale Impaxis Securities, viennent ensuite les titres CFAO Côte d'Ivoire, SERVAIR Abidjan, ORAGROUP et BOLLORE Côte d'Ivoire qui baissent respectivement de 5,45%, 5,00%, 3,55% et 2,86%.

Selon la revue d'Impaxis, au terme de la semaine sous revue, le marché boursier a enregistré un volume d'affaires de 3,545 milliards FCFA pour 70 331 040 titres transigés. La capitalisation boursière du marché des actions augmente de 1,65% et s'affiche à 5 969 065 627 843 FCFA.

Concernant le compartiment de la dette du marché financier sous régional, il a enregistré un volume d'affaires hebdomadaire de 20,529 milliards de FCFA pour un volume de 2 015 256 titres échangés, soit une hausse de 544% par rapport à la semaine dernière. Les transactions du marché portent principalement sur quatre titres obligataires de l'Etats de Côte d'Ivoire notamment TPCI.O62 5,80 % 2021 -2028, TPCI.O51 5,80% 2020-2027, TPCI.O31 5,75% 2019 - 2026 et " Sonatel O2 6,50% 2020-2027.

<>, souligne Impaxis Securities qui ajoute que ces titres enregistrent chacun 72%, 12%, 10% et 5% de la valeur des transactions, soit un volume d'affaires de 20,529 milliards de FCFA.

Au terme de la séance de bourse du vendredi 24 décembre 2021, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une hausse de 2,16%. Elle s'établit ainsi à 7 226 351 440 853 FCFA.