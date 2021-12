Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Les propositions de thèmes déposées par les formations politiques

Les débats de fond du dialogue politique débuteront très bientôt.

Les partis et groupements politiques ont tous déposé, depuis le lundi 27 décembre 2021, leurs propositions de thèmes au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dirigé par le général Vagondo Diomandé.

Et ce, conformément aux consignes du Premier ministre Patrick Achi à l'ouverture du dialogue politique le 16 décembre 2021, à la Primature, au Plateau.

" Ce lundi 27 décembre dernier, jour du dépôt des contributions des partis politiques, groupements politiques et organisations de la société civile, ont eu lieu les contributions sur instruction du Premier ministre. Elles seront enregistrées et compilées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la date de la rencontre du premier comité restreint sera fixée ", nous a fait savoir une source.

En effet, le chef du gouvernement, à la reprise du dialogue auquel la quasi-totalité des partis et groupements politiques tels que le Rhdp, le Fpi, le Ppa-Ci, le Pdci-Rda ont pris part, avait invité ses interlocuteurs à retourner à leurs bases pour adresser leurs préoccupations dans l'optique de la tenue d'un dialogue franc, inclusif.

Patrick Achi avait profité de cette occasion, pour inviter pour les uns et les autres présents autour de la table de discussion à faire preuve de bonne foi pour le succès de ces échanges. " C'est une chance que nous devons saisir, au-delà des différences de vue légitimes qui font la nature même et la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur ", avait conseillé le Premier ministre.

Les acteurs politiques, heureux de la main tendue du gouvernement, avaient salué l'initiative. Tous avaient émis le vœu de voir ces discussions déboucher sur des résolutions pouvant permettre à la Côte d'Ivoire de demeurer solidement dans le climat de paix et de stabilité pour le bonheur des populations ivoiriennes.