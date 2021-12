Congo-Brazzaville: Environnement - Une organisation mondiale pour l'afforestation sera créée à Brazzaville

L'annonce a été faite par le président de l'association 1 million d'arbres, Jean-Paul Wabotaï, lors de la restitution, le 28 décembre aux Dépêches de Brazzaville, du huitième festival " 1 million d'arbres " tenu en France et prolongé à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

De prime à bord, le président de l'association 1 million d'arbres a fait savoir que les trois piliers du développement durable sont : l'aspect social, l'aspect économique, et l'aspect environnemental. Le développement durable, a-t-il ajouté, permet à tous les citoyens du monde de vivre dignement et en harmonie avec leur environnement, tout en construisant des mécanismes et des bases solides du système éducatif devant permettre aux générations futures de vivre sans la peur de voir la destruction de la planète "Terre".

Au cours du huitième festival tenu en France, Jean-Paul Wabotaï a répondu à une série de questions des élèves du lycée Martin-Luther- King concernant l'environnement et le changement climatique. Il a indiqué que l'éducation à l'environnement et au développement durable est porteuse d'enjeux essentiels en termes d'évolution des comportements, de connaissances nouvelles et de mise en capacité de chacun au quotidien d'être acteur de la transition et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Quant à l'enjeu de l'éducation au développement durable (EDD), Jean-Paul Wabotaï a souligné qu'il s'agit d'une priorité, gage de la prise de conscience, de l'évolution des mentalités, pour au final offrir la possibilité d'une vie plus équitable pour tous, tout en préservant les ressources terrestres dans l'objectif de la survie à long terme de l'espèce humaine.

Pour le président de l'association 1 million d'arbres, l'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de transition écologique en vue d'un développement durable. L'EDD fait partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles. Tous les secteurs d'activité sont donc concernés par le développement durable, à savoir l'agriculture, l'industrie, l'habitat, l'organisation familiale mais aussi les services (finances, tourisme, etc.).

Enseigner l'environnement aux jeunes et les sensibiliser à sa protection

L'éducation à l'environnement et au développement durable vise à autonomiser et à motiver les apprenants pour qu'ils deviennent des citoyens actifs et sensibles au développement durable, capables de penser de façon critique et de participer à l'élaboration d'un avenir viable. A cet effet, le festival 1 million d'arbres propose des initiatives faciles à mettre en œuvre pour que les élèves adoptent un comportement responsable à l'égard de la nature, notamment le programme " Visitons la nature pour pratiquer et comprendre l'observation scientifique et appréhender les différentes composantes d'un paysage ". L'objectif de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement est donc de leur montrer comment, par des gestes simples, il est possible de protéger la planète.

Le huitième festival "1 million d'arbres " a permis également à Jean-Paul Wabotaï d'organiser des visites pédagogiques sur le thème " La protection des forêts et comment planter des graines, des arbres et des plantes ? ", en partenariat avec plusieurs associations, à savoir Créâtout, Arbres et paysages, Les semeurs des jardins et des arbres ; ceci pour les sensibiliser sur l'importance de l'arbre dans les vies humaines et dans les villes.

Il a expliqué aux élèves du lycée Martin-Luther-King que l'EDD permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la société, l'économie et la culture. L'éducation à l'environnement se fixe également des objectifs comme l'esprit critique, l'initiative, la décision, l'engagement, la résolution de problème par l'action, l'implication dans la résolution des problèmes, la coopération, la solidarité...

Enfin, sur la protection de l'environnement de l'école, Jean-Paul Wabotaï estime qu'un protecteur de la nature se rend à l'école à pied ou en vélo. " Moins il y aura de voitures sur la route, plus l'environnement et nos poumons se porteront bien. De plus, la marche à pied, ça détend et c'est bon pour la santé ! ", a-t-il soutenu. Il a ajouté que son futur projet est de mettre en place la pépinière de l'humanité en République du Congo et en RDC, ainsi que de créer l'organisation mondiale pour l'afforestation dont le siège sera à Brazzaville.

A propos de la pépinière de l'humanité, et dans la suite du prolongement de ce festival en RDC, Jean-Paul Wabotaï a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée provinciale de Kinhasa, Godé Mpoy, avec comme objectif soutenir le projet de plantation d'un milliard d'arbres du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Avec le bourgmestre de la commune de Barumbu, M. Sefu, ils ont planté symboliquement les arbres.