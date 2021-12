Sénégal: Saldé, Démet, Cascas, Dioudé Diabé - Réalisation en cours des postes de contrôle frontaliers mixtes par le Puma

Le Coordonnateur national du Puma (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers), Moussa Sow Walaldé, a réitéré mardi l'engagement indéfectible des responsables de ce projet, à contribuer efficacement à traduire en actes la vision réaliste et prospective du chef de l'Etat en matière d'équité territoriale. Il s'est adressé aux populations de l'île à Morphil pour réaffirmer la farouche volonté du président Macky Sall d'arriver à un développement plus équilibré entre toutes les couches de la population et entre toutes les zones du territoire national.

Saint-Louis- Le Coordonnateur national du Puma s'exprimait à l'occasion d'une tournée qu'il a effectuée dans l'île à Morphil, avec une délégation d'autorités administratives, de représentants des forces de sécurité et de défense de la Région-Nord, conduite par le Gouverneur Alioune Badara Samb.

Pendant deux jours, Moussa Sow Walaldé et sa suite ont sillonné une partie importante de l'île à Morphil, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des bâtiments qui abritent les Sous-Préfectures aménagées dans les arrondissements de Cas-Cas et de Saldé, et de mise en place des postes de contrôle frontaliers mixtes dans ces localités.

Chaque étape a son pesant d'or, a-t-il précisé, " ces nouvelles sous-préfectures permettront de rapprocher l'administration des administrés et ces derniers auront désormais la possibilité de trouver sur places les pièces d'Etat-civil dont ils ont besoin ".

A Dioudé Diabé, particulièrement, cette forte délégation du Puma a procédé à la pose de la première pierre du poste mixte de ce terroir.

S'adressant à la presse, Moussa Sow Walaldé a laissé entendre que le Puma est en train de dérouler ses activités sur le terrain. Il s'est déclaré satisfait de la réhabilitation de ces sous-préfectures et de l'état d'exécution des travaux de construction de ces postes mixtes frontaliers.

Il a rappelé que ces infrastructures modernes, conformément à la vision du président Macky Sall, à la mise en œuvre de la politique territoriale qu'il a initiée, vont garantir dans ces arrondissements et ces communes de l'île à Morphil, la sécurité des populations et des biens, à travers le renforcement du contrôle et la lutte contre la fraude ainsi que les trafics de toutes sortes.

Le Puma, selon son coordonnateur national, est engagé dans la construction de ces infrastructures de sécurité destinées à renforcer la surveillance des frontière et qui permettront d'améliorer les conditions de travail de nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent inlassablement à la sécurisation de nos frontières, dans des conditions souvent difficiles.

Ces postes mixtes seront composés de bureaux au rez-de-chaussée et de logements à l'étage et vont abriter les services de la Police des frontières et ceux des Douanes

Il convient de rappeler que le Puma représente l'expression d'une forte volonté politique de l'État, du Président de la République, de répondre à l'impérieuse nécessité d'assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations des parties névralgique du territoire national.

En effet, l'enclavement, le niveau élevé du taux de pauvreté et l'accès limité aux services sociaux de base renforcent les attentes légitimes des populations en zone frontalière dans le cadre de la mise en œuvre de la politique volontariste d'émergence sociale du Sénégal.