Congo-Brazzaville: Appel à concours - L'Unesco encourage le talent des jeunes photographes

Le concours international des photos de presse Andrei-Stenin est ouvert aux participants âgés de 18 à 33 ans. Il vise à promouvoir les jeunes photographes et à les accompagner dans leur quête de perfection professionnelle. La date limite d'inscription est fixée au 28 février 2022.

Le concours est gratuit, les photographes professionnels de n'importe quel pays peuvent postuler. Il se fait en quatre catégories pour lesquelles les jeunes photographes peuvent concourir. La première, la catégorie Top nouvelles, concerne les événements importants dans la vie des individus et des nations dans leur ensemble : événements politiques et sociaux majeurs ; les rapports des zones de guerre et des lieux frappés par des catastrophes naturelles ; moments décisifs dans la vie des gens.

La deuxième, la catégorie Sport, exige des candidats la capture des moments sportifs : victoires d'athlètes et défaites dramatiques ; entraînement sportif quotidien ; la beauté des compétitions sportives.

Dans la catégorie Ma planète, les participants doivent faire des photos reflétant toute la palette multicolore de sujets et d'images du monde entier. La tâche de l'auteur est de montrer un kaléidoscope de la vie quotidienne dans sa beauté et son harmonie intemporelles, unissant des scènes de la vie quotidienne ; la vie des grandes et des petites villes ; images de la nature ; fêtes ethnographiques et religieuses.

Enfin, en catégorie portrait, les participants doivent faire des portraits individuels ou de groupe de personnes. Les photos peuvent être documentaires et posées. Le facteur déterminant dans cette catégorie est la capacité de l'auteur à révéler le monde intérieur de ses personnages, à exprimer leurs qualités mentales et leur caractère à travers l'unicité de leur apparence dans leur ensemble. Dans chaque catégorie, le participant ne peut soumettre qu'une seule photo image (série d'images).

Pour concourir, les candidats doivent présenter les photographies prises après le 1er janvier 2021. Excepté les séries de photographies commencées les années précédentes qui sont acceptées. Dans ce cas, la dernière photographie de la série doit avoir été prise en 2021 ou 2022. Les candidatures peuvent contenir une seule photo ou une série de douze photographies au maximum. Un recadrage mineur ou une correction de la balance ou de la densité (luminosité, contraste) est acceptable. Les images encadrées, les collages, les photos qui ont été retouchées de manière significative, avec des parties de l'image modifiées, supprimées ou remplacées par une image différente, ne seront pas acceptées.

Les photos doivent être téléchargées au format JPG et ne dépasseront pas 10. L'image ne doit pas faire moins de 2200 pixels et pas plus de 5700 pixels sur son côté le plus long. Le nom du fichier doit avoir le numéro de série de la photographie, le nom de l'auteur, le titre et l'année de prise de vue, séparés par des traits de soulignement, par exemple : 01_Smith_James_The_Spring_2011.Le nom du fichier doit être donné en écriture latine. La taille du fichier ne doit pas dépasser 20 Mo. Le fichier doit également contenir toutes les données EXIF. Le participant télécharge et enregistre ses participations sur sa page personnelle sur stenincontest.com. Les photos peuvent être ajoutées ou remplacées jusqu'à ce que le participant soumette sa candidature. Les photos ne peuvent pas être ajoutées ou remplacées une fois que la candidature a été soumise. Le jury composé d'experts en photographie sélectionnera les gagnants dans chaque catégorie.

Signalons que la sélection se fera par vote ouvert en ligne le 1er juillet 2022. La cérémonie de remise des prix ainsi que l'ouverture du vernissage de l'exposition photo auront lieu en septembre de la même année.