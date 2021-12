Cote d'Ivoire: Festival de la culture Nhaa-Hii à Toulepleu - La 2ème édition lancée par des ministres

La deuxième édition du NHAA-HII Festival de culture de Toulepleu, initié par la ministre Anne Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally et députée de la circonscription, a ouvert ses portes à la place Alassane Ouattara mardi 28 décembre 2021, en présence du ministre de la culture et de l'industrie des arts, Arlette Badou Kouamé et du secrétaire d'État en charge des affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin ainsi que de plusieurs élus et cadres de la région.

La ministre de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle, Arlette Badou Kouamé, représentant les ministre Moussa Sanogo, Félix Anoblé et Siandou Fofana, a ouvert la seconde édition du NHAA-HII Festival, mardi 28 démembre 2021.

[ Le message de la ministre ]

À cette occasion, Arlette Badou Kouamé, a salué la grande mobilisation des peuples invités venus de partout pour célébrer la culture. Pour elle, cette mobilisation est une démonstration des rapports multiséculaire de solidarité qui existent entre les différents peuples. Elle assuré le comité d'organisation et l'initiatrice Anne Ouloto de la disponibilité de son ministère à soutenir toute initiative visant à faire la promotion de la culture et à ne pas hésiter un instant à saisir ses services en cas de besoin. Elle a invité les festivaliers à garder pendant ces deux jours, un esprit de faire plays de fraternité, de solidarité et de cohésion en vue d'une édition exemplaire du NHAA-HII.

Cette cérémonie de lancement du NHAA-HII a donné lieu à plusieurs prestations de danses, des artistes, des chorégraphies et la parade des chefs traditionnels et de communautés.