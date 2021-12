Togo: Dr Evalo Wiyao ressasse les préjugés coloniaux qui plombent le Processus de réconciliation

La cérémonie de présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé " Togo processus de réconciliation et d'union nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux (1914-1991)" du Dr Evalo Wiyao enseignant chercheur et journaliste, a eu lieu à l'auditorium de l'Université de Lomé ce mardi 28 décembre 2021 en présence de la presse, des étudiants, la famille, des universitaires et quelques hautes personnalités.

Ce livre de 333 pages réparti en 3 articulations, publié par la maison d'édition Presses de l'UL dont le professeur Kodjona Kadanga (Titulaire en Histoire contemporaine) a préfacé, met en exergue les effets néfastes des préjugés coloniaux enracinés dans l'inconscient collectif des Togolais et qui se transmettent de génération en génération.

L'assistance a eu droit à un véritable café intellectuel, et a un chapelet de notes d'histoires, délivrés par les enseignants d'université.

Pour le représentant du président de l'Université de Lomé, le professeur Batchana Essohanam, l'auteur a fait preuve d'un saut de patriotisme, et de surcroît la sincérité se fait sentir dans son ouvrage qui doit pousser à des réflexions.

A sa suite, l'ancien Premier ministre Me Joseph Koffigoh, saluant le message véhiculé par l'ouvrage, a relevé qu'il s'agit d' "un ouvrage historique", et que " l'auteur est allé chercher jusque dans les tréfonds, dans la genèse même du Togo, depuis l'époque allemande jusqu'à l'époque de la colonisation française, l'indépendance et tout ce qu'en est suivi.Tous les togolais ont constaté que la question de l'unité nationale, de la reconstruction, de la cohésion nationale sont affectés par les maux tels que la question nord-sud, le tribalisme, le régionalisme, les discriminations ".

Et pour lui, ce qui est intéressant, c'est que le Dr Wiyao, un peu comme un médecin, a cherché à savoir les causes de ces échecs répétés du processus de réconciliation et il a découvert que ces maux sont issus des stratégies des différentes puissances coloniales ( administrateurs allemands et français).

Comme il a été préfacé, le Dr Wiyao est parti du triptyque préjugés coloniaux, réconciliation et unité nationale, une patate chaude encore d'actualité, et ensuite sur la façon dont les préjugés ont pris formes, comment ils se sont consolidés, se sont enracinés tout en influençant les choix sociaux coloniaux.

Selon l'auteur, pour mieux asseoir les bases de l'exploitation du territoire, le colonisateur a dégagé deux catégories de Togolais, d'un côté, les peuples du Nord-Togo jugés " sauvages, attardés, etc " étaient consignés dans les tâches difficiles, rabaissés, humiliés et déshumanisés. De l'autre, ceux du Sud-Togo considérés comme auxiliaires dans les affaires du territoire. "Les conséquences engendrées par la gouvernance coloniale française au Togo, notamment les frustrations chez les uns et les instincts de supériorité chez les autres ont entraîné l'éclosion des rapports qui ne cessent d'empoisonner le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin ", a déploré Dr Wiyao avant de conclure, "mais l'une des répercussions les plus graves de cette gouvernance coloniale est l'approbation faite de ces représentations surannées par les Togolais qui continuent malheureusement d'en faire un des piliers de leur cohabitation fragilisant ainsi les fondements de la nation togolaise naissante".

La présidente du Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et médiateur de la République, Awa nana Daboya a exhorté les hommes de médias à diffuser le message. Pour ce faire, il a été fait don de l'ouvrage à chacun des organes de presse présents à la cérémonie.

Pour rappel, Dr Evalo Wiyao est le Premier Rapporteur du HCRRUN depuis le 24 décembre 2014, et est également auteur de deux ouvrages : "13 janvier 1963 - 13 janvier 1967, Pourquoi ?", et "Sur les traces du soldat Gnassingbé Eyadéma 1953-1962".