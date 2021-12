Algérie: Congrès des ministres arabes de l'Enseignement supérieur - appel à la protection des diplômes de la falsification

Alger — Le 18e congrès des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont les travaux ont pris fin mardi après-midi à Alger, a appelé à l'adoption d'un système arabe unique pour la protection des diplômes universitaire de la falsification à travers la technologie "Block Chain".

Parmi les recommandations lues par le ministre de l'Enseignement supérieur, président du Congrès, Abdelbaki Benziane, figure "la nécessité d'adopter le plan exécutif du cadre général de la recherche scientifique arabe dans les domaines social, économique et culturel en vue de renforcer la coopération interarabe en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique".

Les participants ont recommandé également "l'actualisation des cadres pédagogiques des diplômes au niveau des pays arabes pour s'adapter aux nouveautés, renforcer la recherche scientifique dans les sciences humaines et sociales et d'échanger les expériences arabes. Il a été préconisé aussi, dans ce sens, d'encourager la publication des recherches appliquées en les liant aux besoins des secteurs économique et social privés et publics.

Dans le même cadre, les conférenciers ont insisté sur "la relance des grands projets spécifiques représentés par l'ALECSO notamment en termes de domiciliation de l'intelligence artificielle, le classement arabe des universités tout en alimentant l'observatoire ALECSO de données et statistiques relatives à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et favorisant l'union académique et de recherche entre les universités arabes".

Pour ce qui est des indicateurs mesurant la performance régionale d'utilisation de l'intelligence artificielle, les participants ont appelé à l'élaboration d'un sondage et le distribuer aux les pays arabes, en sus du suivi de la mise en œuvre, de la coordination avec les pays arabe pour la proposition d'un programme de projets de recherche commun et la définition des modalités de financement.