Madagascar: Karaté - "Une AGE c'est mieux" selon les ligues

Le délai pour organiser une Assemblée générale ordinaire (AGO) a été dépassé. La majorité des ligues régionales de karaté exigent désormais la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire (AGE).

Rien ne va plus dans le monde du karaté. La requête des douze ligues se poursuit et il semble qu'elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce problème soit réglé une bonne fois pour toute. Après l'avortement dans la dernière heure de l'Assemblée générale ordinaire le 10 décembre dernier, la veille du championnat de Madagascar au Palais des Sports Mahamasina, la majorité des ligues réclament à présent l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire. " Nous tenons à rappeler à tous les karatekas, au ministère de la Jeunesse et des Sports et au Comité Olympique Malgache que l'AGO était dans l'ordre du jour du 10 décembre à 16h30. Mais le président de la fédération Solofo Barijaona Andrianavomanana a totalement ignoré ce rendez-vous, ô combien important pour nous les ligues pour remettre de l'ordre. Nous avons été chassés par la Police et elle nous a interdit d'entrer au Palais des Sports ", ont déclaré les ligues.

Selon encore les explications, la Fédération envisage actuellement d'organiser une AGO mais ce n'est qu'une bonne excuse. D'ailleurs, celle-ci n'est pas conforme au statut et aux règlements intérieurs. " La convocation devrait être faite à travers un courrier papier ou un e-mail, mais pas par téléphone, elle doit être envoyée quinze jours à l'avance. Pour nous, il est grand temps de passer à une AGE car il est trop tard si l'instance nationale veut revenir en arrière ", ont poursuivi les ligues avant de conclure que " le karaté malgache a traversé une période difficile. Nous avons besoin de l'intervention du ministère de tutelle et du COM. En attendant, nous demandons à tous les karatékas de se calmer et de passer de joyeuses fêtes ".

Les ligues et clubs signataires : Analamanga, Vakinankaratra, Anosy, Androy, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Vatovavy, Atsimo-Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, COSFA et COSPN.