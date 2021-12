Madagascar: Education fondamentale - Expérimentation des nouveaux programmes d'études

Les nouveaux programmes d'étude sont effectifs depuis novembre.

a mise en œuvre des nouveaux programmes d'études aux profit des classes T1,T4 et T7 est déjà effective dans 216 établissements scolaires. Cette phase d'expérimentation concerne aussi bien le public que le privé.

Les nouveaux programmes d'études du T1,T4 et T7 élaborés par la Direction des curricula et des recherches pédagogiques (DRCP) auprès du ministère de l'Education nationale (MEN) sont actuellement en phase d'expérimentation. 18 Circonscriptions scolaires (Cisco) sont concernés par le projet. Il s'agit d'Antsiranana II , Sambava , Ambanja , Toamasina II , Mahanoro, Amparafaravola , Ambohidratrimo , Ankazobe , Betafo , Fianarantsoa, Farafangana , Mahajanga II, Antsohihy, Maintirano, Ambovombe, Androy, Morondava, Ampanihy et Manandriana.

En tout , 216 établissements scolaires pilotes privés et publics situés dans les zones 1 (2 à 10 km d'une Cisco), 2 ( à 10 km d'une Cisco) et 3 (zones enclavées) effectuent cette expérimentation depuis le mois dernier. Ainsi , la révision des outils de suivi demeure une priorité de la DRCP en vue d'une collecte de données pertinentes venant des sites expérimentaux. Ces données seront utilisées pour un réajustement des nouveaux programmes d'études avant leur généralisation. Le MEN a indiqué qu'il est actuellement en pleine préparation de la généralisation de ces nouveaux programmes dans tout Madagascar.

Extension. En parallèle , la DCRP et son équipe procède également à la phase de préparation de l'expérimentation des nouveaux programmes d'études des deuxièmes années de chaque sous-cycle , notamment pour les classes de T2, T5 et T8. Face à des défis d'une mise en œuvre effective , l'équipe de la DCRP a effectué un team building pour lui permettre de mieux se connaître, conduisant à un environnement plus professionnalisant. Cette initiative a permis de renforcer et d'améliorer l'esprit de cohésion dans l'équipe tout en maximisant sa performance. Une formation des formateurs issus du MEN et ceux issus de la Direction nationale de l'enseignement privé a été déjà réalisée au mois de septembre. La formation proprement dite des enseignants des classes T1, T4 et T7 sur les nouveaux programmes d'études a par contre eu lieu en octobre.