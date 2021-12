Madagascar: Musique - Le tempo malgache à travers deux époques

Les chants du Fitampoha reflètent encore cette panégyrique.

La musique joue un rôle prépondérant dans la société malgache depuis la création des royaumes et des petites monarchies. Chez plusieurs groupes ethniques malgaches, des chanteurs sont toujours présents pour rendre hommage et chantonner des couplets panégyriques. Il y avait même des instruments emblématiques du pouvoir. Des musiciens entretiennent avec les puissants une relation d'interdépendance : les " mpiantsa " étaient également les " biographes " du roi. Ils étaient également les gardiens et épopées qui recelaient les règles de vie commune et la morale politique. Par leurs récits et leurs chants, ils contribuaient à enseigner les fondements des royaumes.

Alors, des chants sont liés à la communication avec les ancêtres par l'entremise des musiciens. Les paroles sont souvent des remerciements et surtout de la glorification.

Depuis la colonisation, le tempo a changé. Face à l'administration coloniale, les musiciens cherchent un autre moyen. Toutefois, ils sont scindés en deux, les loyalistes et les nationalistes. Ces derniers chantent leurs difficultés, leurs anxiétés et motivent les jeunes à entreprendre. Les musiques composées sont souvent des fusions des éléments provenant de leurs zones d'origine, la source, et elles puisent également dans toutes les importations inouïes auxquelles permettait d'accéder à l'univers colonial.