Madagascar: Crash à Mahambo - " L'hélicoptère est-il assuré ? ", se demande le PSD

Ce parti est sorti de son silence avec ces différents malheurs qui ont causé des dégâts importants pour le pays, causant notamment des morts et des blessés. Le PSD a ainsi posé diverses questions mais dont les réponses ne pourraient pas être évidentes du moins pour certaines d'entre elles.

À l'instar des autres partis politiques, le PSD s'est également prononcé face aux calamités qui ont frappé le pays, ces derniers temps. Dans son communiqué, il a parlé, entre autres, du naufrage du bateau Francia à Soanierana Ivongo qui a fait 85 morts, du crash de l'hélicoptère causant le décès des deux officiers supérieurs et le kere dans le Sud provoquant bon nombre de morts. Ce parti a ainsi présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux malades. Il n'a pas également manqué de féliciter les rescapés du crash de l'hélicoptère, en l'occurrence le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie (SEG) et du mécanicien de l'hélico.

Gilets de sauvetage. À cet effet, le PSD revendique une enquête approfondie et impartiale sur le naufrage du bateau et le crash de l'hélicoptère. Et de continuer que tout un chacun se pose des questions, notamment les familles des victimes. Qui est le propriétaire du bateau ? Est-ce que le surchargement est fréquent ? Est-ce que l'hélicoptère est assuré ? Qui est la compagnie d'assurance et des enquêtes ont-elles été menées ? Pourquoi ceux qui ont été dans l'hélicoptère n'ont pas tous eu leur gilet de sauvetage, le nombre de gilet était-il insuffisant ? Le parti PSD espère des réponses à ces différentes questions. Et que des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui ont commis des fautes. Il se demande, en outre, ce qu'il en est du silence du ministre des Transports. Dans son communiqué, le PSD n'a également pas manqué de souhaiter une bonne fête de la Saint Sylvestre et de nouvel an à leurs concitoyens. Et de conclure que c'est le moment de revendiquer les Droits de l'Homme notamment le droit de vivre décemment et de jouir de ce que le Bon Dieu nous a donné.