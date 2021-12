Madagascar: Boxe savate - Nakolo Aimé à la tête de la fédération

En remportant 8 voix sur les 11 ligues régionales votantes, Nakolo Jean Aimé a été élu président de la fédération malgache de savate boxe française pour les quatre années à venir, lors de l'assemblée générale élective, hier, à Sabotsy-Namehana.

Le champion du monde de la discipline, Parfait Rakotonindrina, ancien président de la fédération de 2000 à 2004 et de 2007 à 2010 a quant à lui récolté 3 voix. Il n'a pas réussi le come-back tant espéré à la tête de la fédération. Après la démission de l'ancien président en 2019, la fédération était sans président et a connu des problèmes et des péripéties.

" La priorité pour la nouvelle équipe est de faire le recensement de tous les clubs existants à Madagascar. Ce dans la perspective de relancer la discipline et de faire un état des lieux. Comme je ne peux pas travailler seul, la collaboration avec les ligues régionales sera à renforcer tant dans la détection des combattants que dans l'organisation des stages et recyclages.

La sélection des représentants de Madagascar aux compétitions internationales ne sera plus l'affaire de quelques personnes, mais sera faite de manière transparente ", a fait savoir, le nouveau président. Nakolo Aimé qui ambitionne de redorer l'image et le blason de cette discipline a fait appel à l'expertise de Parfait Rakotonindrina pour lui apporter conseil et expérience. Fair-play, le double champion du monde a accepté de tendre la main pour l'intérêt des combattants et de la discipline.