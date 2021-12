Madagascar: Le pays / Union Européenne - Le nouveau Programme Indicatif National en cours d'élaboration

Globalement satisfaisant. Le Programme Indicatif National financé par le 11éme Fonds Européens de Développement FED affiche un bilan plutôt positif.

Dans une publication du ministère de l'Economie et des Finances, l'ambassadeur de l'Union européenne Giovanni Di Girolamo, fait une appréciation encourageante sur la réalisation de ce PIN.

Capacité d'absorption

" L'ensemble des fonds alloués au PIN du 11ème FED a été engagé à la fin de l'année 2020 ", fait savoir le diplomate européen en précisant que ceci démontre l'importante capacité d'absorption, du moins en termes d'engagement primaire, de Madagascar. " En ce qui concerne la mise en œuvre de la coopération, les projets et programmes ont globalement réussi à se maintenir à un niveau satisfaisant, et surtout à préserver la possibilité d'atteindre leurs objectifs finaux malgré la pandémie ". Giovanni Di Girolamo cite notamment les bons résultats obtenus dans le programme de renforcement de l'Etat " Ny Fanjakana ho an'ny daholobe " financé à hauteur de 12 millions d'euros. " Ce programme a permis d'atteindre des résultats importants, comme la transparence accrue des dossiers de justice, grâce à la digitalisation des juridictions, la refonte du système de gestion du personnel de l'Etat, ou encore l'augmentation de la disponibilité des fonds au niveau des centres de santé ".

D'autres projets du 11éme FED sont également en cours. Entre autres : les projets en énergie (ligne à haute tension Tana-Toamasina, la centrale hydroélectrique de Sahofika) avec la BAD qui ont été approuvés et pourraient être signés en 2022 avec une contribution de l'UE à hauteur de 39 millions d'euros. Ou encore, en matière d'infrastructures routières, le projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce, cofinancé par la BAD qui se déploie sur la RN9 et la RNT12. Les quatre projets du PIN 11ème FED dans le domaine " Développement Rural et Environnement " sont désormais en pleine exécution. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres.

Bonnes perspectives

En ce qui concerne l'avenir, les perspectives sont plutôt bonnes car l'engagement de l'UE à Madagascar reste fort. " La coopération se poursuivra sous le prochain cycle de programmation 2021-2027 qui est en cours d'adoption ", précise l'ambassadeur de l'Union européenne qui suggère cependant des lignes de réformes à entreprendre par la partie malgache. " La mise en œuvre du programme indicatif pluriannuel à Madagascar présentera toutefois certains défis. Un engagement fort des autorités à mener des réformes structurantes sera, entre autres, une des conditions préalables à l'atteinte des objectifs du programme indicatif pluriannuel.

Afin d'être plus efficient, complémentaire et poussant des synergies d'actions, le dialogue entre le gouvernement et tous les partenaires au développement (PTF, secteur privé et société civile) devra être renforcé. L'UE s'y impliquera fortement, en particulier aux côtés de la France et de l'Allemagne en tant que Team Europe.

La société civile, le secteur privé et les autorités locales doivent être en mesure de jouer pleinement leurs rôles en tant qu'acteurs de développement ". Le nouveau PIN est en cours d'adoption par les Etats membres de l'UE, et devrait être adopté d'ici la fin de l'année 2021. Les priorités seront établies sur 7 ans : de 2021 à 2027. Une allocation initiale à engager d'ici 2024 sera définie, tandis que l'allocation pour la période 2025-2027 sera déterminée en 2024, après une revue à mi-parcours et une évaluation de performance des projets et des politiques publiques.