Congo-Kinshasa: Vice-Ministre du Budget/2022 - Elysé Bokumwana Maposo présente ses vœux d'excellente santé, de longévité, de paix, de bonheur et de prospérité à Félix-Antoine Tshisekedi

A l'occasion de festivités de Noël et de Nouvel An, j'ai l'insigne honneur de présenter mes vœux d'excellente santé, de longévité, de paix, de bonheur et de prospérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux Honorables Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'Honorable Président a.i. de l'Udps, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux Chefs des Institutions d'appui à la Démocratie, aux Chefs de corps de toutes les Institutions du pays, aux membres du Gouvernement des Warriors, aux services de Sécurité et de la Police Nationale, à la Coordination et aux membres des Forces politiques et sociales alliées à l'Udps, FPAU, ainsi qu'aux camarades membres du Parti de l'Unité Nationale, Puna en sigle, dont je suis l'Autorité Morale.

Que l'année 2022 qui ouvre ses portes dans quelques jours, soit couronnée de succès et apporte, à nous tous, la sagesse nécessaire, afin de conduire, avec dextérité et efficacité, la destinée du Peuple Congolais.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, nous nous inscrivons, totalement, dans vos efforts inlassables de restaurer la paix sur tout le Territoire de notre pays, plus particulièrement dans la partie Est, touchée par des actes barbares de terrorisme, perpétrés par de groupes armés.

Nous croyons en vos capacités de faire régner une paix durable et définitive dans les zones dont les populations sont victimes de ces actes terroristes susvisés qui, par ailleurs, ne resteront pas impunis.

Nous profitons de cette opportunité pour encourager et féliciter nos Forces armées et celles de la Police Nationale, pour leur travail assidu de maintenir, protéger et assurer l'intégrité de notre territoire national, selon leur devise : " Likambo ya mabele ! Bendele ekweya te ! "

Que Dieu bénisse notre pays, la République Démocratique du Congo et Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat.

Elysé Bokumwana Maposo

Vice-Ministre du Budget