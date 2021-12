Congo-Kinshasa: Consultations nationales de la jeunesse congolaise - Assemblée nationale - Les jeunes exhortés à ne pas servir de marchepied aux prédateurs

C'est depuis lundi 27 décembre 2021 que les consultations nationales de la jeunesse congolaise ont été lancées dans la salle des Spectacles du Palais du peuple. A cette occasion, les jeunes ont été exhortés à ne pas de servir de marchepieds aux prédateurs.

A l'absence du speaker de la Chambre basse du Parlement, c'est le deuxième Vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banywesize a donné le go de ces assises placées sous le Haut patronage du Chef de l'Etat, lesquelles assises vont durer 20 jours à travers tout le territoire national.

Dans son mot de circonstance, le 2èmevice-président de l'Assemblée nationale a confirmé que Kinshasa va bientôt vivre une série de consultations qui vont s'étendre à travers toute la République. D'après le calendrier qui sera communiqué par le bureau du Conseil national de la jeunesse de la RDC ; lesquelles vont consister à récolter les desiderata de tous les jeunes dans la diversité congolaise afin de les couler sous forme d'un programme national de la jeunesse congolaise. Toutefois, a-t-il regretté, la jeunesse congolaise, qui représente plus de 70% de la population globale, est souvent laissée pour-compte et à la merci des prédateurs qui n'ont besoin d'elle que pour atteindre des fins politiciennes.

D'où, il a mis en garde les jeunes congolais. "Raison pour laquelle je vous exhorte d'éviter de servir de marchepied en devenant des instruments qui facilitent l'ascension des ravageurs qui ne veulent pas de votre émergence. Ainsi, l'heure a sonné pour que cette jeunesse prenne conscience de ses responsabilités en se rangeant derrière la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, qui place les jeunes au centre de son action. Et dans ses interventions, le Chef de l'Etat ne cesse de souligner que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse", a déclaré le 2ème vice-président de la Chambre basse du Parlement.

Pour lui, cette tribune d'expression est offerte à la jeunesse pour lui permettre d'échanger et de discuter de différentes questions et préoccupations en tenant compte des difficultés que le pays traverse. La jeunesse devra donc se lever comme un seul homme pour la réussite de ces consultations dans le but de faire valoir ses droits et se tailler une place de choix à la table de prise de décisions.

Avant d'inviter cette jeunesse à soutenir sans réserve ce projet de grande envergure qui va, à coup sûr, contribuer à la consolidation des efforts de rationalisation de la gouvernance que ne cessent de déployer le Chef de l'Etat en vue du développement intégral et durable de la RDC.

Pour sa part, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a laissé entendre qu'il reste très attentif aux problèmes des jeunes et s'inscrit dans la même logique que celui du Président de la République visant à considérer le dynamisme des jeunes comme un atout, une force dont toute gouvernance a besoin.

Le président national du CNJ, William Mukambila, a fait savoir que ces consultations visent à favoriser un plaidoyer commun pour les jeunes qui représentent plus de 70% de la population congolaise. "Ces consultations vont permettre à ce qu'il y ait une véritable collaboration entre les jeunes et les autorités du pays et faire valoir notre jeunesse tant sur le plan national qu'international. Elles permettront à notre jeunesse d'être unie, forte et capable de faire entendre sa voix pour sa participation dans les instances de prise des décisions en RD Congo", a-t-il martelé.

En gros, c'est une initiative louable qui mérite d'aller jusqu'au bout.