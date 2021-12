Afrique: Ethiopie - Mise au vert tranquille à Yaoundé

Les Walyas poursuivent leur préparation à l'annexe du stade Omnisports.

Première sélection à fouler le sol camerounais le 26 décembre dernier, l'Ethiopie poursuit sereinement sa préparation à Yaoundé, à raison d'une séance d'entraînement au stade annexe n°2 du stade Omnisports chaque jour. L'équipe, logée à l'hôtel des Députés, a préféré mettre toutes les chances de son côté avec une acclimatation le plus tôt possible. " Certaines équipes avaient même déjà commencé leurs stages avant nous, donc ce n'est pas tôt. Il fallait aussi s'adapter au climat et à la météo d'ici ", a déclaré le sélectionneur Wubetu Abate.

Ce dernier pourra s'appuyer sur un groupe dynamique qui espère jouer les trouble-fête dans le groupe A, aux côtés du Cameroun, du Burkina Faso et du Cap Vert, son premier adversaire dans ce tournoi le 9 janvier prochain. " C'est une jeune équipe. La plupart joue à la maison dans le championnat local. On a deux joueurs qui évoluent à l'extérieur. Donc, si on a de jeunes joueurs, cela montre qu'il y aura de l'énergie. Il y a de la motivation pour jouer et je crois que c'est le plus important ", a rassuré le sélectionneur. Un match amical est annoncé pour ce jeudi contre le Soudan.