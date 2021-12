Cameroun: Huiles végétales - Les exportations suspendues

Cette décision des douanes concerne plusieurs marques produites localement, mais aussi des céréales comme les arachides.

Lundi 27 décembre dernier, le directeur général des douanes (DGD), Fongod Edwin Nuvaga, a signé une note de service portant " suspension temporaire des opérations d'exportation des huiles végétales et des céréales produites au Cameroun. " Cette note, adressée aux chefs de secteur des douanes, précise que cette suspension concerne principalement les arachides et six marques d'huiles végétales, visiblement parmi les plus consommées à travers le pays. Il s'agit de Mayor, Azur, Diamaor, Star Oil, Pacific Oil et Neïma. Ces huiles, produites localement sont, selon nos sources, exportées vers des pays voisins tels que le Tchad et la RCA.

Sur les raisons de cette suspension d'exportation, des sources proches du dossier affirment qu'il s'agit simplement de la mise en application d'une décision du ministre du Commerce, dans l'optique de protéger le marché national. En effet, le 3 décembre dernier, Luc Magloire Mbarga Atangana, avait saisi le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord, pour lui de demander de prendre des mesures visant à interdire l'exportation des céréales. Des denrées produites en grandes quantités dans cette partie du pays et entrant dans la consommation quotidienne des populations.

Seulement, pour maximiser leurs gains, les producteurs préfèrent souvent vendre leurs récoltes aux pays voisins, plus cher. Cependant, du fait de la pandémie de Covid-19, mais aussi des effets des changements climatiques, les quantités produites cette année sont assez faibles. C'est pourquoi le ministre a demandé au gouverneur de l'Extrême-Nord de " renforcer les mesures en vigueur relatives à l'interdiction de l'exportation de nos céréales. " Luc Magloire Mbarga Atangana parle de renforcement des mesures parce que depuis deux ans, un arrêté du gouverneur, Midjiyawa Bakari interdit déjà la sortie de ces produits de grande consommation.

Pour ce qui est des huiles végétales, cette mesure est bienvenue, dans un contexte marqué par une certaine difficulté d'approvisionnement depuis quelques semaines. Les marques touchées par cette suspension sont d'ailleurs celles qui font l'objet de spéculation en ce moment. Ces mesures visent donc à protéger le consommateur. Surtout en cette période de fêtes de fin d'année.