Congo-Kinshasa: Le " général " Defao est mort

L'artiste congolais est décédé à 62 ans lundi à l'hôpital Laquintinie de Douala, des suites d'une courte maladie.

Le " général " Defao, de son vrai nom Lulendo Matumona, artiste, auteur-compositeur-interprète, né le 31 décembre 1959 à Kinshasa, est décédé le 27 décembre dernier à l'Hôpital Laquintinie de Douala. Arrivé au Cameroun il y a quelques jours pour un spectacle privé, il a été victime d'un malaise lundi et conduit à l'hôpital Laquintinie. Aussitôt alerté, le directeur de l'hôpital, le Pr Noël Emmanuel Essomba, a mobilisé ses équipes et alerté la communauté congolaise qui s'est fortement mobilisée pour le soutenir. Les efforts conjugués des deux parties ne sont malheureusement pas parvenus à sauver l'artiste. Le monde artistique est bouleversé par cette perte. De nombreux artistes africains, particulièrement des musiciens de rumba et ndombolo congolais lui rendent hommage depuis hier sur les réseaux sociaux, de Ferre Gola à Innoss' B, en passant par Koffi Olomide.

Le " général " Defao débute dans la chanson en 1976, dans de petits groupes de quartier à Kinshasa. A l'époque, Papa Wemba, Evoloko, Gina Efonge et N'yoka Longo du groupe Zaïko sont ses modèles, même s'il s'identifie plus à Tabu Ley Rochereau. A force de travail, il est remarqué et rentre dans le grand Zaïko Wawa, du guitariste Felix Manuaku en 1981. Il fait alors montre d'une certaine élégance et d'un sens affiné de la danse. Pour le plus grand bonheur des Kinois et de bien d'autres Africains.

De 1983 à 1991, aux côtés de Bozi Boziana, une autre vedette de la chanson congolaise, il fait les beaux jours du groupe Choc Stars. Ses nombreuses apparitions à la télévision contribuent à asseoir sa popularité et le poussent à entamer sa carrière solo. En 1991, il fonde son propre groupe, le Big Stars. Les cinq premières années de ce groupe constituent une période très productive, voire prolifique, avec pas moins de dix-sept albums. " Famille Kikuta ", " Copinage " avec Mbilia Bel, " Tremblement de terre ", " La guerre de 100 ans ", etc. établissent sa réputation et sa popularité.

Sa voix musicale et énergique et son pas de danse original en font l'un des meilleurs artistes congolais. En 2000, la dissolution du groupe marque un sérieux coup d'arrêt à sa carrière. Il quitte le Congo et s'installe en Afrique de l'Est (Kenya). Pendant cette période, il fait face à certaines difficultés. En 2006, il sort un nouvel album (Nzombo le soir), puis " Pur encore " en 2010, " The Undertaker " en 2012 et " Any time " en 2016. Il rentre à Kinshasa en 2019 après 21 ans d'absence de son pays natal. Pour une fin de carrière au cours de laquelle les sollicitations vont se faire de plus en plus rares.