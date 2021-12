Cameroun: Régulation du sous-secteur engrais - De nouveaux textes en gestation

Le ministre de l'Agriculture et du Développer rural a présidé hier à Yaoundé, les travaux de validation du cadre juridique dont le but est d'améliorer la qualité de ces produits.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) et des experts du domaine avaient du grain à moudre hier à Yaoundé. A l'occasion de l'atelier de pré-validation des textes d'application de la loi du 10 juillet 2003, régissant les activités du sous-secteur engrais. La rencontre présidée par Gabriel Mbaïrobe vient ainsi marquer la fin des travaux d'élaboration des projets de textes de ce sous-secteur.

De l'avis des experts, l'objectif visé par cet atelier est double. Il est question d'améliorer la qualité des engrais en circulation sur le marché camerounais, et partant, garantir la qualité des produits consommés par les populations. Par ailleurs, ces textes ont pour but de veiller à l'utilisation rationnelle des engrais et de définir les mécanismes de financement de ces réformes, à travers le produit de contribution des acteurs de ce sous-secteur. Bien plus, grâce à cette initiative, l'Etat entend enrayer la circulation des engrais de contrefaçon, la contrebande, les produits obsolètes mais aussi préserver la santé humaine, la faune et la flore.

Les quatre projets de textes soumis à l'attention des experts portent sur : un projet d'arrêté du Minader fixant les modalités d'inspection et de contrôle de qualité des engrais ainsi que les procédures de contrôle, de prélèvement et d'analyse des échantillons. Le deuxième texte est un projet d'arrêté conjoint du Minader et du ministère des Finances, fixant le produit de la contribution des acteurs du sous-secteur engrais.

Le troisième texte est inhérent aux modalités de recouvrement, de versement et de décaissement des produits de la contribution des acteurs du sous-secteur engrais. Tandis que le dernier texte traite des modalités des recettes du compte de dépôt trésor intitulé " produit de la contribution des acteurs du sous-secteur engrais ". S'agissant de ce dernier texte, le produit est perçu dans le cadre des opérations d'inspection et de contrôle. Ce produit est constitué, entre autres, des frais relatifs aux inspections et contrôles techniques des promoteurs d'engrais et des structures utilisant intensivement les engrais ; les frais d'inspection et de contrôle à l'import, à l'export et au transit des cargaisons des engrais, des frais de prélèvement des échantillons d'engrais ainsi que les frais des analyses des échantillons au laboratoire, etc.

Pour ce qui est du projet relatif au contrôle de la qualité des engrais, le texte précise que cette activité se fera au niveau des points d'entrée, c'est-à-dire les aéroports, ports maritimes, frontières terrestres. Tout comme dans les usines de production/conditionnement, les installations de transport et autres points de distribution. Les contrôles se feront dans le cadre des inspections usuelles et inopinées.