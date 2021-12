Congo-Kinshasa: ESU - Nomination des autorités académiques suspendue par le Premier ministre

Dans un communiqué daté d'hier mardi 28 décembre 2021 et signé Paul-Gaspard Ngondankoy, Directeur de cabinet du Premier ministre, il est fait état de la décision du chef du gouvernement de surseoir l'exécution de l'arrêté du ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Muhindo Nzangi, pris en date du 23 décembre courant et portant nomination des autorités académiques dans quelques établissements de son secteur, à Kinshasa comme en provinces.

Ainsi donc, les nouveaux comités de gestion de l'Université Pédagogique Nationale (UPN), de l'Institut Supérieur de Commerce (ISC), de l'Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA), de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication), de l'Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAM)... pour ne citer que cet échantillon, dont les cérémonies de remise-reprise étaient annoncées pour ce jeudi 30 décembre, sont gelés.

Selon le cabinet du Premier ministre, sa décision est justifiée par le climat d'agitation constaté dans les milieux universitaires, à la suite de ces nouvelles mises en place. D'aucuns pensent que l'Arrêté du ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire pourrait être revisité. Tout laisse croire que l'initiative du ministre Muhindo n'a pas été soumise au Conseil des Ministres pour débat et délibération.

Si tel n'était pas le cas, il va laisser dans l'opinion l'image d'un mandataire public mu plus par l'intention de régler des comptes ou de caser des proches plutôt que de nettoyer les écuries pour plus d'efficacité. Son recadrage par le chef du gouvernement risque d'entamer sérieusement sa crédibilité dans les milieux universitaires, en ce moment où plusieurs de ses arrêtés sont sujets à contestation. C'est notamment le cas de ceux portant suspension des facultés de médecine dans plusieurs universités du pays ainsi que ceux portant fermeture de nombreux instituts supérieurs et universités à travers le pays.