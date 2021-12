Congo-Kinshasa: Qui ne dit mot... !

Qui ne dit mot, consens ! C'est du moins ce que l'on peut dire du Gouvernement Congolais qui, visiblement, est dépassé par des événements notamment, le statu quo dans l'Est, la vie chère partout dans le pays, promesses non-tenues, la propagation du Covid... , pour ne citer que ça.

Tenez ! Au moment où tous les pays du monde annoncent des mesures pour faire face à la montée en flèche du variant OMICRON de Covid19, particulièrement en cette période des festivités, au Congo-Kinshasa, on laisse faire. La Noël est passée sans que personne ne soit fixée sur des dépostions particulières. C'est dame la pluie qui est venue stopper net l'élan d'ambiances qui ne faisait que prendre l'envol dans les débits des boissons. Voilà qu'on s'approche du deuxième round, le plus culminant, aucune autorité ne se lève pour orienter le peuple.

Et pourtant, des églises annoncent des réveillons, des rassemblements qui peuvent augmenter, de façon exponentielle, le nombre de cas Covid. Quelle République ? Et dire que cette année qui s'achève, l'année 2021, a été difficile pour la majorité de congolais, compte tenu de la pandémie à Covid-19 qui, à certains, a ravi leurs emplois, à d'autres, a enlevé des êtres chers, mais aussi de la situation politique déplorable, caractérisée par l'instabilité des institutions, l'instabilité de la situation sécuritaire, principalement à l'Est mais aussi un peu partout à travers le pays... une succession d'instabilités aux conséquences nuisibles sur le plan social de la majorité de congolais tant de l'intérieur du pays que de Kinshasa, la Capitale.

La preuve, la Noël a été vécue dans des conditions que tout le monde sait. Mais, une fois de plus, l'obstination des congolais leur aura permis de remporter ce duel imposé par la précarité. Les routes, les terrasses, les bars, les restos branchés et autres établissements de détente, ont été bondés des kinois plongés dans la célébration, la détente, voire la volupté : tout dépenser, les réjouissances et rien d'autre, demain aura soin de lui-même.

Difficile de déceler le secret ayant opéré la magie, celle qui a permis à tous, ou du moins, à une grande majorité de fêter en ce 25 décembre, alors que la veille, tous, alors tous se plaignaient de diverses difficultés dont le chômage, les multiples créances contractées çà et là, ainsi que les irrégularités accrues de paiement.

Le courage du congolais qui ne s'apitoie jamais, qui se démène tant bien que mal avec ou sans aide, a une fois de plus fait ses preuves. Les phrases célèbres, telles que "Prenez-vous en charge", ou encore le fameux article 15 : "débrouillez-vous", sont depuis toujours, oui, toujours, le socle, la base, le tissu même, de la vie sociale du congolais, depuis le colon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même si cela lui a plutôt bien réussi, il est plus que temps que les autorités élues, et choisies à tous les niveaux, ne fassent pas seulement preuve d'éloquence, mais aussi, surtout et avant tout, qu'ils fassent preuve de pragmatisme. Dans l'attente du second round des festivités de fin d'année notamment, la Saint Sylvestre, le congolais est, et reste "débrouillard à jamais !"