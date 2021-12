Congo-Kinshasa: Explosion de Beni - Nord-Kivu - Patrick Muyaya parle de 8 morts et 20 blessés graves

Au moment où le monde célébrait la naissance du Christ, la ville de Beni, dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, a été frappée par un attentat terroriste.

Le gouvernement congolais, à travers son ministère de communication et des médias, s'est exprimé officiellement sur l'attaque à la bombe d'un terroriste survenue la soirée de Noël au restaurant INBOX, situé sur le boulevard Nyamwisi, au centre-ville de Beni. Le bilan provisoire s'élève à 8 morts et 20 blessés graves. Plusieurs personnalités du pays ont condamné cet acte ignoble notamment, J.P Bemba Gombo, Martin Fayulu ainsi que la Présidence de la République. Elles ont, toutes, comme un seul homme déploré cet acte et compatissent avec les familles éprouvées aux travers leurs comptes tweeter.

Selon Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement congolais qui a, à travers un message à la radiotélévision nationale congolaise, fait savoir au peuple congolais comment que cet acte a été commis à travers un Kamikaze qui a été empêché d'entrer dans un bar et qui a explosé. "Le bilan provisoire fait état de 8 morts et 20 blessés parmi lesquels deux bourgmestres adjoints des communes Mulekera et Ruwenzori. Le Kamikaze, auteur de l'explosif, est décédé sur-le-champ", a-t-il indiqué.

Les terroristes ADF aux abois sur le plan opérationnel sur terrain ont actionné leurs cellules dormantes dans la ville de Beni et les agglomérations environnantes en vue de déclencher les actions contre les paisibles citoyens. A cette même occasion, le porte-parole du gouvernement appelle la population à plus de vigilance et à éviter les milieux de forte affluence pendant cette période des fêtes.

Par ailleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas resté indifférent suite à cette attaque à la bombe. Il a, à travers sa cellule de communication fait savoir son indignation et condamne cet acte, via le compte officiel de la présidence de la République. "Le Président de la République a appris avec consternation la nouvelle de l'attaque terroriste qui a frappé Beni ce samedi 25 décembre, jour de Noël. Le Chef de l'Etat condamne avec vigueur cet acte odieux", a indiqué les services de communication de la Présidence via le compte Twitter, en ajoutant que les auteurs de cet acte seront traqués et sanctionnés. Il a aussi salué la mémoire des victimes et présenter ses condoléances aux familles éprouvées.

Pour rappel, une bombe a explosé aux heures du soir vers 19h45", le samedi 25 décembre 2021, alors que les habitants commémoraient la fête de Noël. Cette situation a été à la base d'une vive tension dans la région.