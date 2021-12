Cote d'Ivoire: Arrah - L'édition 2021 de la fête des ignames / Le peuple Agni-Ahua célèbre avec faste sa tradition aux yeux du monde

Les Agni-Ahua, peuple vivant dans la localité d'Arrah, centre-est de la Côte d'Ivoire, étaient en fête du 23 au 25 décembre 2021. Durant trois jours , ils ont célébré la fête des ignames dont le thème de l'édition 2021 est : " Bédiélouo, vecteur de développement et d'union ". Après les deux premiers jours où s'est ouvert le festival et se sont déroulées d'autres activités, le samedi 25 décembre, jour de Noël, a marqué l'événement. C'est ce jour, en effet, qu'ont eu lieu la grande parade sur la place Ehou M'Pattasso d'Arrah, et le concours de beauté "Miss Bédiélouo 2021" sur l'esplanade du centre culturel de la commune.

Pour ce qui est de la grande parade, tout commence par la procession du Chef de Tribu, Nanan Tano Aka 1er et de sa cour, de sa résidence au lieu de la cérémonie. Le souverain a été accompagné par les Komians (féticheurs et féticheuses traditionnels) et de la fanfare jusqu'à la Place. La procession royale s'est achevée par une performance du tambour parleur qui établit la connexion entre toute l'assistance et les mannes des ancêtres.

Harlette Badou N'guessan-Kouamé exprime sa gratitude à Dimba Pierre et Jean Luc Assi

La maire d'Arrah, par ailleurs ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du spectacle, Harlette Badou N'Guessan-Kouamé, a salué la présence, dans la commune, des autorités et des festivaliers dans le cadre du Bédiélouo. Elle a fait savoir que depuis 1986, cet événement culturel est devenu plus festif par la volonté du conseil municipal.

Tout en remerciant les personnalités des régions du Moronou et de l'Agnéby Tiassa, Harlette Badou N'Guessan-Kouamé, a souhaité ses meilleurs vœux de Nouvel An à tous les participants de "Bédiélouo". " Je félicite le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, pour leur présence à nos côtés en ce jour spécial et plein de sens. Cela traduit votre attachement au peuple Ahua et votre amour pour ce que nous avons de plus cher : notre culture et notre tradition ", a indiqué la ministre.

Ce que Jean Luc Assi et Pierre Dimba ont dit

ean-Luc Assi, représentant le Premier-ministre Patrick Achi, a souhaité que la fête des ignames chez les Agni-Ahua soit internationalisée. Quant à Pierre Dimba, parrain de l'édition 2021 de "Bédiélouo", il s'est dit touché par le choix porté par le comité d'organisation sur sa personne et a promis, en tant que premier responsable de la santé, que son département ministériel va s'atteler à améliorer les services sanitaires du département d'Arrah.

Bénédicte Grâce N'Djemon Amin, élue Miss Bédiélouo 2021

Dans la soirée du samedi 25, a eu lieu le concours "Miss Bédiélouo 2021", sur l'esplanade du centre culturel d'Arrah, en présence de la maire Harlette badou N'Guessan-Kouamé. Pendant cette cérémonie ponctuée de prestations du chanteur Shaoleen, 15 candidates ont rivalisé pour la couronne de la plus belle fille de la fête des ignames 2021. Après le premier passage en tenue traditionnelle, le deuxième en tenue de ville et le troisième en tenue olympique dite tenue de vérité, c'est

Bénédicte Grâce N'Djemon Amin, candidate N° 5, 1,90 m, qui a été élue Miss Bédiélouo 2021. La nouvelle ambassadrice de beauté de ce festival a 18 ans et est étudiante en Licence 1 de Management. Elle a pour 1re dauphine, Carelle Ruth Gbessi, 20 ans, 1, 78 m, titulaire d'un BTS en gestion des collectivités territoriales et Sara N'Gouan, 21 ans, 1,76 m, inscrite en Licence 3 d'études de développement. " Je suis fière d'être choisie comme nouvelle reine de beauté de Miss Bédiélouo 2021. Je ferai tout pour promouvoir la commune d'Arrah et être présente si le besoin se fait sentir au cours des activités dans la ville ", a déclaré Mlle Djémon Amin.

Miss Bédiélouo 2021 a reçu une enveloppe et un terrain de 600 m2 des mains de la Maire d'Arrah, Harlette Badou Kouamé-N'Guessan. Miss Bédiélouo 2020 Ange Zobo a également reçu un terrain de la même dimension. Quant aux dauphines, elles sont reparties avec des enveloppes.

La fête des ignames chez les Agni-Ahua consacre le trait d'union entre les vivants et les morts. Elle permet au peuple d'exprimer solennellement sa gratitude aux ancêtres pour leur assistance et protection durant l'année écoulée et solliciter leur accompagnement au cours de l'année à venir.