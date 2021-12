Sénégal: Réalisation du projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout - L'Afd accorde une subvention de 3,9 milliards de francs CFA à l'Etat du Sénégal

L'Agence française de développement (Afd) accorde à l'Etat du Sénégal une subvention d'un montant de 3,9 milliards de francs Cfa soit de 6 millions d'euros. Cette subvention qui a fait l'objet d'une signature de convention ce mardi 28 décembre 2021 s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout.

L'Agence française de développement a signé, le 28 décembre 2021, avec le ministère sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération, une convention de financement d'un montant de 6 millions d'euros, soit 3,9 milliards de FCfa, en subvention, en vue de soutenir la réalisation d'un projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout à travers des solutions fondées sur la nature.

Selon un communiqué cosigné par le ministère et l'Afd, ce financement contribuera à la préservation des ressources en eau et à l'amélioration de la recharge de nappes de la région de Pout en tenant compte des effets du changement climatique.

Le communiqué souligne, dans la foulée, que les ressources en eau souterraines de la zone de Pout, indispensables à la région de Dakar, sont menacées du fait d'une exploitation dont le niveau dépasse très largement la capacité de renouvellement de la nappe entrainant, à terme, le risque d'un épuisement de la ressource et d'une augmentation des conflits d'usage.

A l'en croire, aggravée par les effets du changement climatique, la surexploitation de l'aquifère est favorisée par la multiplicité des acteurs intervenant dans la zone de Pout. Par conséquent, le document indique que le développement d'un cadre de gestion intégrée de la ressource en eau, permettant une concertation de l'ensemble des usagers apparait comme une nécessité.

Sous la maîtrise d'ouvrage de la direction générale de la protection et de la gestion de la ressource en eau (Dgpre), le communiqué confie que le projet sera mis en œuvre sur les 4 communes de Mont-Rolland, Pout, Keur Moussa et Diender, afin de renforcer une gestion intégrée de la ressource par les acteurs du territoire et d'optimiser les prélèvements pour les différents usages.

Il comprendra, note-t-il, des investissements innovants pour la recharge de nappes, basés sur des solutions fondées sur la nature, adossés à un mode de gouvernance de la ressource inédit au Sénégal, le contrat de nappe, fondée sur une approche concertée entre l'ensemble des acteurs concernés et en veillant à la place des femmes dans la mise en œuvre du projet.

En 10 ans, le montant des engagements de la France au travers de l'Afd en faveur de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement-climat, s'élève à plus de 350 millions d'euros, soit près de 230 milliards de FCFA, pour répondre aux objectifs de développement durable et d'émergence inclusive du Sénégal, rappelle le communiqué.