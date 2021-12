Sénégal/Cameroun: CAN 2021-"J'espère que l'on va faire quelque chose de grand", Pape Guéye, Milieu de terrain des Lions

Pape Alassane a hâte de démarrer sa première campagne de coupe d'Afrique avec l'équipe du Sénegal. Le milieu de terrain de l'olympique de Marseille qui a affiché sa joie d'être appelé dans le groupe de performance d'Aliou Cissé, espère que l'équipe du Sénégal " va faire quelque chose de grand" à cette CAN camerounaise qui démarre le 9 janvier prochain.

Appelé dans la liste des 27 sélectionnés, Pape Alassane Guèye a manifesté son envie pour la CAN qui démarre le 9 janvier prochain. Le milieu de terrain des Lions a confié au micro de la RFM son empressement d'aborder très vite la compétition continentale qu'il va découvrir pour la première fois en même que seize autres joueurs de la sélection.

"Je supportais la sélection depuis de nombreuses années. J'avais hâte que la compétition majeure, qui est la CAN, arrive très bientôt. Je suis content d'être appelé ", a t- il affirmé.

"L'équipe m'a très bien accueilli. Le coach, le staff et tout le monde a joué le rôle de grand frère et j'en suis reconnaissant", ajoute-t-il.

Le milieu de terrain de 22 ans espère toutefois que le Sénégal va faire de bonnes choses et surtout réaliser quelque chose de grand lors de cette CAN.

" J'espère que l'on fera de bonnes choses pour la CAN. Je sais que les Sénégalais l'attendent impatiemment. On est une grande nation et une bonne équipe. Malheureusement, on n'a jamais remporté le trophée lors des années précédentes. On s'est bien préparé. Moi je suis arrivé, il n'y a pas longtemps, mais l'équipe a joué de bons matchs et avec de bons résultats. Maintenant , on a de bons joueurs", confie t-il.

" J'espère que tout sera réuni pour remporter la Coupe. On est impatient de commencer. Je ne doute pas que tout le Sénégal soit derrière nous et j'espère que l'on va faire quelques chose de grand ", a t-il conclu.

Comme ses autres coéquipiers évoluant en France, le milieu de terrain olympique fait partie des 14 Lions qui ont démarré ce mardi 28 décembre le stage de préparation. Après la première séance d'entraînement des Lions qui s'est déroulé au Stade Lat Dior, le stage se poursuivra jusqu'au 3 janvier.