Afrique: CAN 2021 / Sénégal - La première réaction de Moustapha Name

Présent sur la liste d'Aliou Cissé pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, Moustapha Name était face à la presse ce mercredi.

Le milieu de terrain de Paris FC (Ligue 2) va disputer la toute première CAN de sa carrière avec les Lions de la Teranga. Moustapha Name était dans le lot des 17 joueurs qui ont pris part à la toute première séance d'entrainement ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Au sortir des séances, le joueur de 26 ans a livré ses impressions et a parlé de son état d'esprit.

" C'est toujours un plaisir de venir en sélection, de représenter notre pays. C'était notre premier jour de la préparation, ça commence bien pour la terminer au Cameroun. C'est une pression positive. Cela nous motive davantage à mouiller le maillot pour rendre fier le pays et toutes ces personnes qui nous suivent de prés. Ici ou à Kigali, nous sommes prêts. Tout le monde connait les raisons du report du camp au Rwanda. On se met dans le bain et on se concentre dans la préparation ici en attendant que les autres nous rejoignent de la finir au Cameroun ", a-t-il déclaré au micro de FSF TV.