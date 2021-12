Gambie: Le message du Président de la République, Son Excellence Adama Barrow, à l'occasion de la célébration de la fête de Noël de diffusion nationale - 24 Décembre 2021

document

Mes Chèrs Concitoyens,

Résidents de la Gambie,

Au fur et à mesure que nous nous préparons pour les festivités de Noël, je me joins à la communauté Chrétienne et à la nation entière pour adresser mes remerciements au Dieu Tout-Puissant pour les bénédictions et les largesses qu'il nous a accordées lors des douze derniers mois.

Dans un acte de solidarité avec toutes les congrégations Chrétiennes du pays et de l'étranger, j'adresse mes félicitations à la communauté Chrétienne à l'occasion de ce Réveillon de Noël. En effet, nous reconnaissons, et ce, avec joie et respect, que la Fête de Noël est l'un des jours le plus solennel dans le calendrier Chrétien.

Nous avons traversé depuis la dernière fête de Noël une année pleine de succès et de défis. Nous avons franchi avec succès une turbulente période pleine de hauts et de bas.

Par conséquent, dans la mesure où nous nous rassemblons dans nos maisons et communautés pour célébrer la Fête de Noël cette année, nous devons être reconnaissants à notre Créateur pour nous avoir permis de célébrer cette occasion solennelle une fois de plus. Je suis particulièrement reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour m'avoir accordé une fois de plus le privilège de transmettre en tant que Chef de l'Etat ce message à l'occasion de la Fête de Noël.

Dans la mesure où nous prenons part à une multitude d'activités pendant cette période sainte, nous ne pouvons oublier nos parents, amis et voisins que nous avons perdus au cours de l'année passée. Nous nous devons d'adresser des prières pour le rétablissement des personnes souffrantes de maladie et pour que les personnes moins nanties puissent surmonter leurs peines et douleurs.

Nous sommes enchantés que les Chrétiens, à l'instar des autres citoyens de la Gambie, jouissent pleinement de la liberté de pratiquer leur religion.

Nous sommes aussi gratifiés de vivre dans une société qui accorde une estime très haute et égale aux communautés Chrétiennes et Musulmanes.

Nous avons, avec sagesse et dextérité, encouragé et cultivé la tolérance et la coopération inter-religieuses dans nos communautés. Notre statut en tant que citoyens égaux et nos convictions communes en tant que pratiquants fidèles et pieux excèdent positivement et ouvertement nos différences. Nous avons tellement à apprendre de cette situation.

Mes Chèrs Concitoyens Gambiens,

La Communauté Chrétienne de la Gambie,

Les liens sociaux et spirituels qui nous unissent font de la Fête de Noël un moment de joie pour les Chrétiens ainsi que pour leurs amis et voisins issus de différentes confessions religieuses. Ainsi, nous sommes l'envie et la convoitise de plusieurs sociétés multiculturelles due à la manière dont nous maintenons nos liens sociaux, observons et célébrons ensemble la Fête de Noël, et ce, en dépit de nos différences religieuses.

A travers plusieurs exemples dans le pays, nous sommes unis par les liens du mariage, consolidant ainsi nos liens de sang. Cela ne constitue aucunement une surprise que la communauté Chrétienne continue d'adhérer à ses obligations religieuses sans aucune interférence de l'Etat où des autres confessions religieuses.

Mes Chèrs Concitoyens Gambiens,

Un nombre important de nos concitoyens ont noté la maturité et le patriotisme affichés par la Communauté Chrétienne, et ce, à travers le respect et la considération qu'ils ont démontrés pour l'état de droit.

Comme je l'ai observé auparavant, l'engagement constant de la Communauté Chrétienne dans des actes de charité, allégeant ainsi le taux de pauvreté parmi les groupes les plus vulnérables, et les investissements dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture n'ont pas manqué d'attirer l'attention et le respect de la communauté nationale.

Permettez-moi de répéter une fois de plus l'appréciation de mon gouvernement pour la coopération de la Communauté Chrétienne, notamment pendant les périodes difficiles où les mesures de restriction contre la pandémie du COVID-19 ont constitué un frein à la célébration de leurs cérémonies religieuses.

Le leadership des différentes Eglises a démontré son dévouement à la cause nationale lors de ces moments difficiles et a contribué à la lutte contre la pandémie.

Ils ont exhorté leurs congrégations à adhérer aux mesures sanitaires en tout temps et en tout lieu quelques soient les inconvénients endurés.

Avec l'émergence du variant Omicron, j'exhorte tous les citoyens Gambiens à la coopération et au respect des mesures sanitaires en vue de prévenir la propagation de ce virus.

Mes Chèrs Concitoyens Gambiens,

La Fête de Noël sera remémorée et célébrée cette année avec soulagement car faisant suite à l'élection présidentielle du 4 Décembre qui a connu un succès sans précédent.

Malgré nos différences religieuses et séculaires, les Gambiens sont sortis en grand nombre pour mon élection à la présidence pour un deuxième mandat. J'adresse mes remerciements aux électeurs pour la foi et la marque de confiance qu'ils ont placées en moi.

L'organisation paisible et transparente de l'élection présidentielle démontre que bien que nous avons, en tant que Gambiens, nos différences, nous sommes cependant capables d'accepter notre diversité et d'être tolérant les uns envers les autres.

Nous avons nos différences au plan politique, mais la volonté de la majorité l'emporte toujours. En l'état actuel des choses, les Gambiens ont exprimé leurs voix, que nous nous devons de respecter. Par conséquent, dans la mesure où nous adressons nos prières et remerciements au Dieu Tout-Puissant, nous devons également rester solidaires et unis en tant que peuple et nation.

Nous devons consolider nos forces, travailler sur nos faiblesses et saisir les opportunités présentes en vue d'améliorer nos vies et assurer le développement socio-économique de nos foyers, de nos communautés et de notre pays. Tel est le chemin que nous devons emprunter pour accéder au développement inclusif et participatif que nous désirons tant.

Mes Chèrs Concitoyens Gambiens,

Quelques soient nos convictions religieuses ou politiques, nous nous devons d'œuvrer à la réconciliation de la nation en respectant les procédures idoines, en adhérant à l'état de droit et en montrant de l'égard et de la considération les uns envers les autres.

En tant que Gambiens, nous devons nous montrer fiers d'avoir captivé l'attention du monde, et ce, malgré la stature de notre pays, en raison des principes de tolérance, de respect des droits de l'Homme et de la liberté d'expression que nous avons adoptés.

De manière plus profonde, notre disposition pour une démocratie multipartite et notre dévouement pour l'avancement de notre mère-patrie permettent de nous distinguer en tant que nation de paix et de progrès.

Nous devons continuer d'adhérer et de cultiver ces valeurs dans un environnement stable en vue de constituer un héritage digne de ce nom et les transmettre aux générations récentes et futures.

Mes Chèrs Frères et Sœurs de la Communauté Chrétienne,

Mes Chers Concitoyens Gambiens et Résidents de la Gambie,

Il nous a été enseigné que le Seigneur Jésus est venu nous instruire, sauver nos âmes et nous guider. Sa vie a été un exemple édifiant et une inspiration pour l'Humanité à pratiquer le bien, à montrer de l'amour les uns envers les autres et à s'entraider les uns les autres. Je prie pour que Dieu puisse remplir nos cœurs et notre esprit de beaucoup d'amour et de sagesse, et que notre nation connaisse une pluie de bénédictions dans la paix.

En guise de conclusion, je souhaite une fois de plus à la Communauté Chrétienne une bonne et Joyeuse Fête de Noel.

Joyeuse Fête de Noel à tous.

