Congo-Kinshasa: Kinshasa - Frank Dikisongele expose sur la tridimension

L'artiste peintre congolais Frank Dikisongele Zatumwa organise, du 10 décembre 2021 au 31 janvier 2022, une exposition au Centre Culturel le Monde des Flamboyants, situé dans l'enceinte de la banque TMB, dans la commune de Gombe.

Dénommée "la tridimension", cette exposition qui se tient dans les installations de la Trust Maerchant Bank (TMB) est ouverte à tout le public. Le peintre congolais de renommée internationale a aligné cinquante de ses meilleurs tableaux pour le plaisir des visiteurs admirateurs de son talent hors du commun. Approché par la rédaction du Quotidien La Prospérité, le Professeur de l'Académie de Beaux-arts a laissé entendre que le concept "Tridemension" est une analogie du corps, de l'âme et de l'esprit, dont l'homme est au centre de toutes les activités. Selon lui, ce concept comprend la forme, la thématique et le sens de production artistique afin de démontrer que la vie a des nombreuses formes et que chacun peut lui donner un sens de développement.

Cette exposition artistique est aussi une interpellation de la prise de conscience pour sortir la République Démocratique du Congo du sous-développement. "J'ai compris que la RDC ne se développe pas. Et aujourd'hui, si, en tant qu'artiste, je propose des formes, de sens et des thématiques du développement, et si les autres le faisaient aussi dans leur domaine respectif, je pense que la RDC connaitrait son développement. Nous avons tous les atouts, il suffit que nos dirigeants changent aussi la politique ", a déclaré Frank Dikisongele. Il a de ce fait souhaité que la mandature de l'Union Africaine en exercice qui est purement culturelle puisse être un levier du développement de l'Afrique.

Parmi les tableaux en exposition, on retrouve dans la foulée, la grande étoile au-delà des limites, la dernière goutte des minutes qui débordent. Et tous ces tableaux comprennent trois formes de l'expression artistique, notamment : la forme de l'homme, de figurative abstrait et celle de l'abstrait.

Pour rappel, l'artiste Frank Dikisongele Zatumwa est connu pour sa peinture engagée et pour son sens d'engagement élevé à la promotion de la culture congolaise. Il est aussi enseignant à l'académie des beaux-arts.