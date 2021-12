Congo-Kinshasa: Mort confirmée à Douala - Defao Matumona - Le "GENERAL" de la musique congolaise s'est éteint !

Sa disparition est un coup dur pour la Rumba congolaise qui a perdu un de ses artisans majeurs. Evidemment, le Général Defao Matumona a été un véritable guerrier et défenseur de la musique africaine.

Cependant, plusieurs témoignages sont divulgués au sujet de sa disparition inopinée le 27 décembre 2021, à Douala au Cameroun, sur son parcours éloquent dans la musique congolaise et surtout les œuvres de haute facture que l'artiste lègue à sa chère patrie, la République Démocratique du Congo. Certains de ses proches renseignent même que le patron de Big Star a fait une belle carrière artistique et en a profité énormément sur le plan social. Non seulement la musique lui a apporté la notoriété sur le continent mais aussi il a bien construit et organisé sa vie grâce à sa voix. L'auteur de la chanson "Copinage " possède des avoirs en nature à Kinshasa tout comme au Kongo central, sa province d'origine.

Au-delà de tous ses bénéfices gagnés dans la musique, nombreuses sont les personnes de son entourage qui regrettent que celui qu'on appelle affectueusement "GENE-GENE" n'a pas eu le temps de construire un foyer.

"Sur toutes les lignes, l'art d'Orphée avait dominé sur son être jusqu'à tel point que les femmes ne l'intéressent de moins en moins. Je vous confirme que le vieux n'a laissé aucun enfant, ni veuve pour jouir des fruits de sa belle carrière musicale. Désolé de vous le dire. Paix à son âme. J'ai commencé à côtoyer le Général depuis 1996 mais il ne m'avait jamais parlé d'un quelconque héritier. Peut-être, il en a parlé chez d'autres personnes collègues. Que dire ? C'était peut-être son vœu. Oui ! C'était sa vie privée. Pleurons -le avec dignité car, c'est un grand de notre musique qui est parti. Nous sommes frappés par sa mort brutal. Et pourtant, il a laissé plusieurs projets auxquels il s'appuyait pour se relancer encore dans la musique", a témoigné un des anciens chanteurs de l'orchestre BIG STARS du Général Défao.

Qu'à cela ne tienne, on retiendra que Defao Matumona a servi avec amour la nation congolaise, à travers son art.

Auteur des tubes à succès, le chanteur a succombé de suite de COVID-19, le 27 décembre 2021, à Douala, Capitale économique du Cameroun. Sa mort intervient quelques jours après la consécration de Rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est à 20h10', soit 21h10' heure de Kinshasa, renseigne-t-on, que le Général Defao a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans, à l'hôpital Laquintinie, situé dans le quartier Akwa à Douala au Cameroun, après plusieurs heures passées dans un coma profond.

Arrivée au Cameroun la semaine dernière pour un spectacle privé, l'artiste congolais a eu un malaise dans sa chambre d'hôtel et a immédiatement été conduit à l'hôpital.

Et pourtant, explique son staff, le patron du groupe Big Stars avait prévu son retour à Kinshasa, le même lundi 27 décembre, après un bref séjour privé au pays de Makossa.

Que retenir du parcours du Général ?

Né Matumona Lulendo François, le 31 Décembre 1958, le Général DEFAO, FANFAN était un auteur-compositeur congolais de haute facture.

Très élogieux, son parcours musical renseigne que l'artiste a débuté sa carrière en l'âge de 17 ans alors qu'il était encore très jeune pour rejoindre l'univers de la Rumba.

Ses modèles sont, à l'époque, Papa Wemba, Nyoka Longo, Gina Efonge et Evoloko, quatre chanteurs du groupe Zaiko des années soixante-dix. Mais celui auquel il s'identifie le plus, côté chant, c'est Tabu Ley Rochereau, qu'il considérait comme son mentor.

Il fait ses premiers pas dans les petits groupes musicaux dans sa commune natale à Lemba, à savoir : Suka Movema, puis Sorgo Stars, Korotoro et Somo West au Bas Zaïre avant d'atterrir dans le Grand Zaϊko Wawa du soliste légendaire Pépé Felly Manuaku en 1981 à Kinshasa.

En 1983, DEFAO quitte le Grand Zaiko Wawa pour faire une entrée fracassante dans le Choc Stars de Ben Nyamabo. C'est ainsi que les mélomanes Kinois découvrent alors un jeune chanteur élégant et, ce qui ne gâche rien, bon danseur.

Il chante à côté du Grand-père Bozi Boziana, Lassa Carlyto, Debaba Mbaki, Djuna Djanna, Nzaya Nzayadio et Monza 1er. Avec Roxy Tshimpaka dit Grand Niawu à la guitare solo et Ditutala à l'animation, c'était le délire, l'extase et la liesse avec la danse Roboti-Robota.

En 1991, Le Général DEFAO fonde l'Orchestre Big Stars et recrute des musiciens comme: Montana Kamenga, Mbokalia (soliste), Lufu Toto dit Senechal, Kabosse, Jojo, Trocadero, Anthony Sampaϊo, Gipson, Bleu Kinanga, Bakolo Keta, Ladji Son, Adoli...

Sur le plan discographique, le Général DEFAO a marqué son temps avec des chansons comme: "Copinage", "Sam Samitanga", "Agence courage", "Maintenance", "Sala noki", "Piss-cass", "Famille Kikuta" et que sais-je encore.

Vers la fin des années 90, l'orchestre Big Stars va connaître des sérieuses difficultés. Ses musiciens sont éparpillés à travers le monde tandis que le Général DEFAO lui va se replier en Afrique précisément entre Tanzanie et Kenya.

En 2006 après une longue période, DEFAO va sortir un nouvel album intitulé "Nzombo le soir" qui sera suivi en 2010 par l'album " Pur encore ".

En 2012, Defao Matumona toujours en solo et à l'étranger va lancer un nouvel album sur le marché intitulé "The Undertaker", suivi en 2016 par "Any Time", qui seront comme ses dernières sorties discographiques

2019 : retour au bercail

Il a vécu plus de 21 ans à Nairobi au Kenya avant de décider de rentrer dans son Congo natal en août 2019.

De ZaikoWawa, en passant par Choc- Star jusqu' à la création de sa propre boite, le groupe Big Stars, le chanteur a légué au patrimoine musical africain tant d'œuvres cultes qui ne cessent de raisonner dans les oreilles des mélomanes.

Passionné de son travail, discret et surtout non conflictuel, sa prouesse artistique lui a valu une renommée triomphale sur la scène musicale tant congolaise qu'internationale.

Véritable adepte de la religion "Kitendi", Général DEFAO était aussi réputé comme un fervent défenseur de la Sape (Société africaine des personnes élégantes).

Dans l'histoire de la musique, Général DEFAO avait bien conservé sa place grâce à sa belle voix et a été toujours classé parmi les Ambassadeurs attitrés de la Rumba congolaise qui vient d'être inscrite dans la liste des patrimoines immatériels de l'Humanité.

Très ouvert, l'auteur de la célèbre chanson "HITACHI" a, de son vivant, collaboré avec plusieurs artistes musiciens congolais et étrangers. Manda Chante, Godet Lofombo, Guy Moller, Sam Tshintu, Mbuta Likasu, Sampaio et tant d'autres ont participé dans son dernier disque sur le marché.

Pour ce, DEFAO était investi et même engagé dans un projet d'un album dans lequel il a fait des featuring, notamment avec le jeune chanteur DeplickPomba "Nuance".